Prime Day 2023: date e funzionamento

Con Prime Day, in arrivo a ottobre, si approfitta di sconti in ogni settore riservato soltanto agli utenti del servizio Prime.

In tempi difficili come quelli odierni in cui si assiste a un aumento dei prezzi in qualsiasi settore riuscire a risparmiare su qualche prodotto è importante. E quale occasione migliore se non il Prime Day di Amazon con una serie di articoli a prezzi imperdibili. Proviamo a capire quando comincia questo evento, come funziona e le date da segnare sul calendario.

Prime Day 2023

Approfittare di offerte e sconti su varie categorie è possibile grazie ad alcune iniziative ed eventi che Amazon, il noto e-commerce, lancia a favore dei suoi abbonati. Mancano ancora un paio di giorni, ma sta per arrivare il Prime Day, un evento di ottobre che promette offerte e prezzi imperdibili per gli utenti iscritti a Prime.

Innanzitutto ci sono dei cambiamenti dal momento che non si chiama Prime Day, ma Festa delle offerte Prime. Un evento che diventa un appuntamento fisso con gli utenti iscritti al servizio Prime che potranno accedere a sconti su tantissimi prodotti. Un evento che è soltanto riservato, come dice il nome, agli utenti del servizio Prime.

Amazon Prime Day è un evento noto a molti, ma finalmente, nelle ultime ore, si sanno anche le date. Infatti, inizia ufficialmente martedì 10 ottobre per concludersi mercoledì 11 del corrente mese. Proprio come è accaduto l’anno scorso, anche quest’anno ha deciso di replicare in attesa poi di altri eventi che si succederanno come il Black Friday.

Ovviamente come al solito saranno tante le iniziative, ma soprattutto gli sconti su qualsiasi categoria che aspettano gli internauti iscritti a Prime per usufruire di agevolazioni e molto altro. Le offerte partono dalla mezzanotte del 10 ottobre per poi arrivare e concludersi alle 23.59 del giorno 11 ottobre.

Prime Day 2023: come prepararsi

Sono circa 48 ore di sconti che si succederanno in varie categorie: abbigliamento, giochi, tecnologia, informatica durante il Prime Day con una serie di offerte a marchio Amazon su tantissimi prodotti. Dal momento che non manca così tanto all’evento, conviene prepararsi fin da ora con una serie di consigli.

Sono offerte dedicate ai clienti Prime. Coloro che volessero approfittarne non devono fare altro che sottoscrivere l’abbonamento al servizio del costo di 4.99€ mensili oppure di 49.90€ per un anno. Gli utenti interessati possono anche sottoscrivere un periodo di prova gratuito in modo da sbizzarrirsi con le compere di questa iniziativa.

Vi è anche un programma dedicato agli studenti per cui abbonarsi al servizio di Amazon Prime ha un costo decisamente inferiore. Con Amazon prime Student è possibile pagare 24.95€ in caso di abbonamento per un anno o 2.49€ per il mensile proprio per venire incontro alle loro esigenze e bisogni. In questo caso il periodo di prova gratuito si estende a 90 giorni rispetto all’altro che è valido soltanto per un mese.

Ci sono articoli che presentano sconti per tutta la durata dell’evento, mentre altri hanno una sorta di timer di alcune ore o comunque terminano prima, per cui è bene affrettarsi.

Prime Day 2023 Amazon

Sebbene questo evento non sia ancora iniziato, su Amazon è già possibile trovare alcune offerte e sconti su diversi articoli in ogni categoria. Cliccando l’immagine si visualizzano le caratteristiche del prodotto. Qui sotto la classifica mostra alcune delle anticipazioni e degli sconti del Prime Day 2023 di Amazon approfittando di vari articoli con una descrizione di ognuno.

1)SGin computer portatile da 15.6 pollici

Un laptop in grado di funzionare molto bene e di gestire qualsiasi app o servizio multimediale. Ha uno spazio molto ampio di memoria per archiviare qualsiasi file o documento. Un laptop da 15.6 pollici con schermo nitido e colori vivaci. Le dimensioni sono leggere per cui è facile da trasportare.

2)Cuffie bluetooth auricolari bluetooth 5.3

Sono cuffie bluetooth che offrono una connessione molto più stabile permettendo di ascoltare musica sia a casa, ma anche fuori o quando si è in movimento. Ottima la qualità del suono. Garantiscono una buona qualità delle chiamate anche in ambienti rumorosi. Disponibile nei colori nero e bianco.

3)homcom divano angolare 3 posti

Un divano angolare a tre posti molto comodo e confortevole. Il rivestimento è in lino ed è possibile montarlo sia a destra che a sinistra. Particolarmente confortevole con seduta e imbottitura in gomma piuma. A forma di L per uno stile moderno e molto robusto grazie a un telaio resistente.

Con le offerte del Prime Day è possibile anche approfittare di promozioni riguardo i monitor del pc per risparmiare.

