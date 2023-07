Amazon Prime Day 2023: come funziona e come accedere agli sconti

Amazon Prime Day 2023: come funziona e come accedere agli sconti

L’Amazon Prime Day 2023 si terrà martedì 11 e mercoledì 12 luglio, con tantissimi sconti a cui si potrà accedere. Sconti che sono iniziati anche il 10 luglio. Scopriamo come funziona.

Amazon Prime Day 2023: due giornate piene di offerte

L’Amazon Prime Day 2023 è finalmente arrivato. Nelle giornate di martedì 11 e mercoledì 12 luglio ci saranno moltissimi sconti per tutti i clienti del colosso dell’e-commerce. Sono anni che Amazon organizza questa iniziativa, ottenendo un riscontro di grande successo tra i consumatori. Le offerte sono partite a mezzanotte di martedì 11 luglio e si chiuderanno dopo le 23:59 di mercoledì 12 luglio. L’incognita non annunciata resta la possibilità che Amazon voglia ritagliarsi qualche ora per offrire sconti sui prodotti a proprio marchio.

Fortunatamente non serve essere membri fedeli di Amazon Prime per usufruire delle offerte. L’eventuale iscrizione è istantanea, costa 49,90 euro per un anno e 4,99 euro per un mese, ma si può attivare anche un periodo di abbonamento gratuito di un mese per valutare il servizio, mentre si approfitta di queste offerte.

Amazon Prime Day 2023: come funziona e come accedere agli sconti

Il Prime Day dura due giornate e le offerte vanno scovate tra le pagine del portale. Molti sconti si protraggono per tutta la durata dell’evento, mentre altri vengono attivati con ore di ritardo o terminano prima. Su alcuni prodotti gli sconti valgono fino a esaurimento delle scorte, e su altri ancora vengono praticate le cosiddette Offerte Lampo, della durata di poche ore. Le offerte sono tante, per cui bisogna prestare davvero molta attenzione ai prodotti che interessano di più.