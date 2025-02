L'intervento della madre in TV fa percepire quanto sia cambiata crescendo la figlia e come sia difficile riconoscerla come tale.

La madre di Alessia Pifferi è intervenuta in TV per parlare della figlia, condannata all’ergastolo per l’uccisione della piccola figlia Diana morta di stenti nel luglio 2023, ammettendo di faticare a comprendere la persona che ha cresciuto e che ora si trova in carcere.

Mamma di Alessia Pifferi: “non riconosco più mia figlia”

La madre di Alessia Pifferi, Maria Alessandri, è intervenuta nel programma di Rete 4 “Quarto Grado” in occasione del compleanno della nipote Diana che avrebbe compiuto 4 anni.

Ha raccontato come sta vivendo questa situazione ed il processo a carico della figlia – “Non riconosco più mia figlia.” ha parlato anche del fatto che lei non abbia mai visto comportamenti preoccupanti nel processo di crescita di Alessia Pifferi: “Per me è e sempre stata normale, se la psicologa mi avesse detto di fare controlli approfonditi non mi sarei tirata indietro” – ha raccontato alla giornalista che l’ha intervistata.

“Non riesco a perdonarla”

Il processo d’appello che si sarebbe dovuto tenere il 29 gennaio è stato rinviato a causa dell’assenza, giustificata da certificato medico, di Alessia Pifferi.

La difesa dell’imputata ha richiesto una nuova perizia psichiatrica perche Pifferi avrebbe dei gravi deficit cognitivi. La madre in merito ha commentato – “L’ho vista trasformata, non riesco a perdonarla”.

Ora la parola spetterà ai giudici, in attesa di un successivo capitolo di questa brutta storia.