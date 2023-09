Processo Ciro Grillo: la presunta vittima dello stupro compare in tribunale

Si è riaperto oggi a Tempio Pausania il processo che vede coinvolti Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria accusati di violenza sessuale di gruppo. A presentarsi a sorpresa in tribunale è anche la presunta vittima.

Processo Ciro Grillo: il punto della situazione

Ci troviamo oggi, venerdì 22 settembre, alla dodicesima udienza del dibattimento, avvenuto a porte chiuse.

A testimoniare è stata l’amica della presunta vittima sentita prima di tutto dal pubblico ministero. La ragazza dovrà poi essere sentita dagli avvocati della difesa. L’audizione proseguirà nella mattinata di domani, sabato 23 settembre alle ore 10.

In aula si sarebbe presentata anche la presunta vittima, accompagnata dai suoi avvocati ai quali avrebbe detto, prima di entrare: “Ora devo farmi forza.” La giovane non ha però partecipato all’udienza dell’amica in quanto i legali degli accusati si sono opposti.

La presunta violenza a Porto Cervo nel 2019

Le due amiche avevano conosciuto i quattro ragazzi, tra cui il figlio di Beppe Grillo, nel corso di una serata al Billionaire ad agosto 2019. Avevano poi deciso di trascorrere la notte a casa di Ciro Grillo in loro compagnia. Qui si sarebbe consumata la violenza sessuale e la vittima sarebbe anche stata filmata con il cellulare.