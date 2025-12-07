Elisabetta Franchi, il primo verdetto del processo è il proscioglimento dall'accusa di stalking. Dovrà combattere per essere assolta dalle accuse di diffamazione e minacce.

Elisabetta Franchi condannata a processo per le accuse rivolte alla sua collaboratrice ha ricevuto un importante sviluppo nelle indagini grazie al giudizio emesso dal giudice, scopriamo insieme cosa è accaduto e come proseguire questo caso giudiziario italiano.

Restano le accuse di diffamazione e minacce

Se da un lato il processo ad Elisabetta Franchi ha registrato una notizia positiva, di cui entriamo nel dettaglio successivamente, vi sono però ancora due capi d’accusa che permangono sull’imprenditrice e questi sono diffamazione e minacce.

Franchi ha parlato del rapporto con la donna che ha denunciato, era una sua ex collaboratrice, i cui rapporti ora sono terminati, che aveva avuto in passato una relazione con il suo attuale compagno.

Come riportato da Open.it quando Franchi aveva chiesto chiarimenti l’altra donna ha negato, di conseguenza la scelta più logica è stata quella di troncare ogni legame.

Prosciolta dall’accusa di Stalking

Il grande passo in avanti nel processo che vede Franchi coinvolta è sicuramente il proscioglimento dall’accusa di stalking, arrivato nell’ultima udienza.

Ha parlato di questo in un intervista al Giornale e riportata anche da Open.it – “Associavano il mio nome alla parola stalking. Un’infamia. Le giuro (dichiara a Hoara Borselli) che sognavo solo il giorno del proscioglimento“.

Franchi continua – “Per un’anno mi hanno messo in croce” ma alla fine è arrivato il verdetto tanto atteso – “il fatto non sussiste” ha dichiarato il giudice, chiudendo questo importante capitolo una volta per tutte.