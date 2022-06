Processo Johnny Depp-Amber Heard, l’ex moglie è pronta a fare ricorso

Delusa per la sentenza, l'attrice ex moglie di JOhnny Depp è pronta a fare ricorso. Lo fa sapere il suo portavoce al New York Times.

Dopo 12 ore è arrivata la sentenza di un processo mediaticamente tra i più chiacchierati. Johnny Depp ha vinto la causa e Amber Heard dovrà risarcirlo per una cifra pari a 15 milioni di dollari. L’ex moglie del famoso attore, tuttavia, è pronta a fare ricorso.

Amber Heard farà ricorso

Amber Heard farà appello contro il verdetto ricevuto al termine del processo per diffamazione contro Johnny Depp. La conferma è arrivata da un portavoce dell’attrice, che ha confermato la sua decisione poche ore dopo aver perso la causa.

Il rappresentante di Amber ha detto al New York Times che l’ex moglie di Depp ha intenzione di appellarsi contro la decisione presa dai giudici.

L’attrice, infatti, ha espresso la sua delusione per la sentenza.