Sergio Orlandi, noto musicista e trombettista jazz, nonché insegnate in una scuola di secondo grado a Inzago, Milano, è stato picchiato da un suo studente di appena 14 anni, il quale aveva subito un rimprovero a scuola.

Prof di musica picchiato da studente 14enne dopo un rimprovero

Ennesima aggressione ai danni di un insegnante. Un prof di musica, Sergio Orlando, è stato infatti aggredito da un suo studente di 14 anni, che lo ha raggiunto, insieme a un amico, mentre stava per salire in auto. Era venerdì notte a Inzago, Milano, quando i due hanno picchiato l’insegnante, con pugni e colpi in faccia, che gli hanno procurato la frattura di naso e mandibola. Ecco il racconto di Orlandi a Il Giorno: “tentavano di tirarmi giù dall’auto. Non so come sarebbe finita. Minuti di terrore, poi ho messo in moto, ingranato la retro e sono scappato fino al Pronto Soccorso.” Il docente ha riportato 20 giorni di prognosi, mentre il 14enne è stato denunciato per lesioni alla Procura del Tribunale dei minorenni.

Sergio Orlando: “L’avevo sola fatto uscire dall’aula”

Il motivo che ha portato il 14enne ad aggredire il proprio prof di musica, Sergio Orlando, è stato un rimprovero in aula avvenuto settimane prima: “l’avevo fatto uscire dall’aula perché disturbava la lezione, da qui le minacce e il chiarimento davanti al preside, ma non avevo sporto denuncia.” Per il 14enne però non era finita lì, tanto da covare per settimana la vendetta nei confronti di Orlando.