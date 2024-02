In questo articolo, vi illustriamo il mondo di Affitto Pro, brand di successo nel campo degli investimenti immobiliari, che offre un servizio completo e permette di trasformare il vostro capitale in proprietà redditizie.

Investire nel settore immobiliare si conferma una scelta tattica e solida per tutti coloro che puntano alla diversificazione del proprio portafoglio. Questo ambito, noto per la sua resilienza e capacità di resistere alle oscillazioni economiche, presenta numerosi vantaggi che attraggono gli investitori.

Tra questi, spicca il flusso di entrate stabili derivanti dagli affitti mensili, che offrono un reddito costante e prevedibile, spesso superiore ai guadagni di altri investimenti. Inoltre, le proprietà immobiliari tendono a incrementare il loro valore nel tempo, permettendo agli investitori di godere sia di un apprezzamento significativo che, come appena anticipato, di un reddito regolare.

L’immobiliare è un’eccellente barriera contro l’inflazione. Con l’aumento della stessa, infatti, crescono anche il valore e gli affitti delle proprietà, salvaguardando il potere d’acquisto degli investitori.

A differenza di altri investimenti, l’immobiliare consente un controllo diretto: gli investitori possono incrementare il valore delle loro proprietà attraverso miglioramenti e una gestione efficiente. Aggiungere immobili al portafoglio, dunque, riduce la volatilità generale e migliora i rendimenti a lungo termine, assicurando una diversificazione efficace.

Affitto Pro: un’autentica innovazione nel mondo degli investimenti immobiliari

Parte di Top Rent Srl e guidato da Riccardo Biolo, Affitto Pro rappresenta un brand rivoluzionario nel campo degli investimenti immobiliari. Offre un servizio completo, che va dalla ricerca e selezione degli immobili fino alla loro progettazione, ristrutturazione e gestione. Questo metodo consente agli investitori di trasformare facilmente il loro capitale in proprietà redditizie, eliminando la necessità di gestire personalmente ogni fase del processo.

Il successo di Affitto Pro risiede nell’ottimizzazione dei rendimenti, puntando a rendimenti del 7-8% o più, grazie agli affitti brevi o per studenti, tralasciando quindi gli affitti tradizionali che, oltre ad avere alto rischio di insolvenza, si fermano attorno al 3-4%. Il servizio elimina la necessità per gli investitori di interfacciarsi con molteplici professionisti, semplificando il percorso di investimento e permettendo di godere di investimenti immobiliari personalizzati senza le usuali problematiche gestionali.

Attualmente attivo in sei città, con il desiderio di espandersi in altrettante città in pochissimo tempo, Affitto Pro dimostra una rapida crescita e un’accoglienza positiva del suo modello di business. Gestendo circa 400 contratti di locazione all’anno, riflette la fiducia e la solidità acquisite nel settore.

Oltre a questo, Top Rent controlla anche il gruppo di agenzie Unico Immobiliare, caratterizzato da un approccio innovativo focalizzato sul cliente. Infatti, consente ai propri clienti di selezionare la provvigione da versare. Nei dettagli, si tratta di un sistema che permette di vendere, senza ribassi, il proprio immobile in meno di 150 giorni, offrendo pacchetti su misura e contrastando l’approccio tipico delle tradizionali agenzie.

Il leader di Top Rent Srl e del gruppo Safebox è Riccardo Biolo, un imprenditore innovativo con una profonda conoscenza del settore immobiliare. La sua esperienza ha portato alla creazione di un metodo efficace per la gestione di un ampio numero di unità abitative nel Nord Italia. Con un approccio che unisce innovazione, efficienza e focus sul cliente, continua a stabilire nuovi standard nel mercato immobiliare.