Momenti di grande paura in una scuola di Licata, in provincia di Agrigento.

Questa mattina un professore in servizio in una scuola superiore, si è improvvisamente lanciato da una finestra del terzo piano, cadendo nel cortile. L’uomo è rimasto gravemente ferito.

Un professore si è lanciato dalla finestra del terzo piano di una scuola superiore di Licata, in provincia di Agrigento, facendo un volo di diversi metri e cadendo nel cortile interno della struttura.

Tutto è accaduto in pochi istanti, durante la mattinata di oggi, 27 febbraio. Nessuno ha potuto evitare il gesto del docente, fatto all’improvviso. Nonostante l’impatto, è sopravvissuto, anche se è rimasto gravemente ferito. I fatti sono avvenuti durante le lezioni presso l’Istituto tecnico per geometri Ines Giganti Curella di Licata, dove lavorava il docente. I soccorsi da parte dei presenti sono stati immediati, che hanno chiamato il 118, intervenuto dopo poco per i primi soccorsi e il trasporto in ospedale.

Il professore, di 47 anni, è stato stabilizzato dai sanitari sul posto e portato in codice di massima urgenza all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove è ricoverato. Ha ferite serie ma è stato dichiarato fuori pericolo di vita.

Era stato esonerato dall’insegnamento

Nella scuola sono subito arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Licata, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. Per il momento non ci sono molti dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

A scuola erano da poco iniziate le lezioni quando il professore si sarebbe diretto sul retro dell’edificio rispetto all’ingresso per poi gettarsi improvvisamente dalla finestra. Secondo le prime informazioni, sembra che il 47enne non avesse una cattedra in quando sarebbe stato recentemente esonerato dall’insegnamento e assegnato alla biblioteca per via di alcuni disturbi psicologici. Si è lanciato nel vuoto proprio dalla finestra della biblioteca.