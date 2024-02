Professoressa accoltellata all'ingresso della scuola: arrestato studente 17enne

Un nuovo tremendo caso di violenza a scuola è avvenuto questa mattina in un istituto superiore di Varese. Uno studente di 17 anni ha accoltellato una professoressa alla schiena fuori dall’ingresso dell’Enaip di via Giulio Uberti della città lombarda.

Professoressa accoltellata alla schiena: violenza a scuola

L’aggressione è avvenuta questa mattina poco prima delle ore 8, quando all’Enaip di Varese non erano ancora iniziate le lezioni. Lo studente 17enne ha colpito la professoressa, una docente di 57 anni, alla schiena, con un’arma da taglio prelevata da casa propria. La donna è stata portata in ambulanza all’ospedale di Varese dove è entrata in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzino, invece, è stato arrestato dagli agenti di polizia arrivati sul posto.