Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne: il video choc condiviso su Telegram

La vicenda della professoressa accoltellata ha attirato una forte attenzione mediatica e numerose reazioni pubbliche, non solo per la gravità dell’episodio avvenuto in ambito scolastico a Trescore Balneario, ma anche per la rapidità con cui i contenuti sono stati diffusi online. Il video dell’aggressione, condiviso dal giovane su Telegram, ha contribuito ad amplificare l’impatto della vicenda; nel frattempo, lo studente risulta attualmente collocato in una comunità protetta.

Migliorano le condizioni della professoressa accoltellata a scuola: lo studente 13enne in comunità

La professoressa Chiara Mocchi, ferita durante l’aggressione avvenuta a Trescore Balneario, è stata ricoverata presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII dopo essere stata trasportata d’urgenza e sottoposta a un intervento chirurgico. In seguito al periodo in terapia intensiva, le sue condizioni hanno mostrato segnali di miglioramento, tanto da consentire il trasferimento in reparto. Nonostante la gravità delle ferite riportate al collo e al torace, la docente ha voluto comunicare direttamente con i propri studenti attraverso una lettera, in cui ha espresso un messaggio di resilienza e serenità, affermando: “Nel cuore non ho nè rabbia, nè paura”. Le sue parole riflettono anche la volontà di trasformare un’esperienza drammatica in un’occasione di riflessione collettiva e di maggiore attenzione verso il contesto scolastico.

Lo studente tredicenne responsabile dell’aggressione è stato successivamente collocato in una comunità educativa, una misura adottata nell’ambito degli accertamenti e del percorso di presa in carico del minore. Il trasferimento mira a garantire un ambiente protetto e strutturato, in cui possano essere valutate le condizioni personali e psicologiche del ragazzo, oltre a eventuali interventi di supporto educativo e psicologico. La scelta della comunità si inserisce nel quadro delle disposizioni previste per i minorenni, considerando l’età inferiore alla soglia di imputabilità penale. Parallelamente, le indagini proseguono per chiarire il contesto in cui è maturato il gesto e per comprendere eventuali fattori esterni che possano aver influito sul comportamento del giovane, con l’obiettivo di ricostruire in modo completo la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità indirette.

Professoressa accoltellata a scuola da un 13enne: il video choc condiviso su Telegram

Il video dell’aggressione trasmesso su Telegram è stato uno degli aspetti più discussi della vicenda, contribuendo a dare risonanza nazionale all’episodio di violenza avvenuto nella scuola media di Trescore Balneario. Il filmato, della durata di circa un minuto e 53 secondi, mostra in diretta tutte le fasi dell’aggressione compiuta dallo studente di 13 anni contro la docente, e risulta agli atti dell’inchiesta delle autorità competenti.

Secondo le ricostruzioni, il giovane aveva attivato la registrazione con il cellulare sistemato al collo, documentando l’arrivo a scuola e l’attacco alla professoressa, ferita all’addome e al collo. La diffusione di questo contenuto ha sollevato dibattiti sull’etica della condivisione di immagini così sensibili, soprattutto quando coinvolgono vittime e minori, e ha spinto forze dell’ordine e istituzioni a riflettere sui rischi legati alla circolazione rapida di video di cronaca violenta sulle piattaforme di messaggistica.

In alcune chat precedenti all’episodio, il ragazzo aveva anche condiviso immagini di armi e abbigliamento scelto per la giornata, rafforzando la percezione di una premeditazione e alimentando ulteriori interrogativi sull’uso dei social e delle chat private come veicolo di pianificazione e diffusione di atti estremi.