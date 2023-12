Proroga per la carta Dedicata a te e vantaggi per le famiglie

Il programma della Carta “Dedicata a te” ha subito un’importante proroga, portando un nuovo respiro finanziario per le famiglie che non avevano ancora usufruito di questa forma di supporto.

L’annuncio di Lollobrigida

Il recente annuncio del Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha sottolineato l’estensione di questo beneficio, fornendo una nuova opportunità per coloro che non erano riusciti ad attivare la carta entro la precedente scadenza del 15 settembre. Con questa estensione, a partire dal prossimo 15 dicembre, le famiglie avranno a disposizione la somma di 382,50 euro, cui si aggiungono ulteriori 77,20 euro destinati all’acquisto di beni alimentari o carburante. Il Ministro ha sottolineato l’enorme successo della carta, evidenziando che il 91% delle famiglie aventi un ISEE inferiore a 15.000 euro individuate dall’INPS ha usufruito di questo strumento per far fronte alla difficile situazione economica e all’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità.

I motivi della proroga

Purtroppo, più di 100.000 nuclei familiari non hanno potuto accedere in tempo a questa misura. Di conseguenza, il governo Meloni ha deciso di prolungare i termini per l’attivazione delle carte, offrendo una nuova finestra temporale che scadrà il 31 gennaio 2024. La Carta “Dedicata a te” è stata un sollievo per molte famiglie italiane, consentendo loro di sostenere le spese per i beni alimentari di prima necessità.

Vantaggi ulteriori

La Carta offre uno sconto aggiuntivo del 15% sugli acquisti effettuati presso gli esercizi aderenti alla promozione della misura e può essere utilizzata gratuitamente presso i negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard. È destinata esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, fornendo un importante sostegno alle famiglie con un ISEE al di sotto di 15.000 euro. Non è richiesta una domanda specifica per ottenere la carta, poiché i beneficiari sono stati individuati direttamente dall’INPS in collaborazione con i Comuni e i servizi locali. La priorità è data ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, soprattutto se presentano minorenni.