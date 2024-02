La giornata di ieri è stata veramente complicata a Bruxelles a causa della protesta dei trattori che ha sconvolto la capitale belga. Oggi la situazione è tornata, almeno su quei lidi, più tranquilla, ma gli agricoltori sono ancora in agitazione soprattutto nell’area di confine con l’Olanda.

Protesta dei trattori: cosa sta succedendo in Europa

Le proteste degli agricoltori contro il Green Deal proseguono in diversi posti dell’Europa, ma soprattutto in Belgio. Dopo le agitazioni del giovedì nero di Bruxelles, la situazione è tornata più tranquilla, ma le autorità segnalano problemi al confine con l’Olanda. Più precisamente, si segnalano blocchi sulle autostrade A12, E19 e E34. In Francia, dopo l’annuncio del premier Gabriel Attal che ha promesso una quindicina di misure in favore dell’agricoltura, la situazione è tornata quasi alla normalità.

Protesta dei trattori: la Sardegna

In Italia, invece, proseguono le proteste soprattutto in Sardegna e nel suo capoluogo. Agricoltori e pastori cagliaritani si sono piazzati davanti al varco Dogana del porto e lì resteranno per un tempo indeterminato. La fine della lotta avverrà, secondo quanto si apprende, in coordinamento con i colleghi in agitazione nel resto d’Italia (Marche, ma anche Lombardia).