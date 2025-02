Il pulmino era diretto a Madesimo per una sciata domenicale, alla guida una 22enne. L’incidente potrebbe essere avvenuto per la forte nebbia.

Una domenica all’insegna del divertimento stava per trasformarsi in una tragedia. A Primaluna, in provincia di Lecco, un pulmino con sei bambini a bordo è uscito fuori strada all’alba di oggi, 2 febbraio, e si è ribaltato. Sei sono i piccoli feriti.

Tragedia sfiorata all’alba di oggi, 2 febbraio, nel lucchese dove un pulmino con a bordo sei bambini è uscito fuori strada a Primaluna, in provincia di Lecco, e si è ribaltato più volte su se stesso. Sei sono i piccoli feriti e una adulta che era alla guida.

La dinamica dell’incidente

I bambini hanno tra gli 8 e gli 11 anni e fanno parte di uno sci club della Valsassina. Erano a bordo del pullman per andare a sciare con la loro istruttrice a Madesimo. Alla guida del bus una 22enne che, mentre percorreva la provinciale 62, forse a causa della fitta nebbia, ha perso il controllo del veicolo. Il pulmino si è ribaltato più volte prima di fermarsi su un fianco.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto dell’incidente sono accorsi i vigili del fuoco, poco prima delle 7 di oggi, i quali hanno cercato di liberare i sei bambini con attrezzature quali cesoie e divaricatori. Il salvataggio di una delle bambine, però, come riporta il giorno, è risultato più difficile poiché la piccola era rimasta incastrata tra le lamiere.

L’intervento è durato circa 2 ore. Per fortuna nessun ferito grave, il gruppo è stato soccorso dal personale sanitario del 118. Sono ancora in corso le indagini per accertarsi della dinamica e della causa dell’incidente.