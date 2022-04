Putin impedisce alla figlia di fare un viaggio all’estero con il fidanzato: “Vuole scappare”

Maria Vorontsova aveva programmato un viaggio all'estero per festeggiare il compleanno con il compagno, ma Putin glielo ha impedito.

Maria Vorontsova, figlia del presidente Vladimir Putin, aveva programmato un viaggio all’estero con il suo compagno, per festeggiare il compleanno. Il presidente glielo ha impedito.

Putin non vuole che sua figlia esca dalla Russia. Maria Vorontsova, plurilaureata e molto riservata, nome internazionale nel campo della medicina, ha 37 anni, ma per viaggiare le serve ancora il permesso del papà, soprattutto in questo momento. La donna aveva programmato un viaggio d’amore con il suo nuovo fidanzato, Yevgeny Nagorny, di 4 anni più giovane, per festeggiare insieme il suo compleanno. Il padre l’ha bloccata. Le motivazioni sono due.

La prima riguarda il fatto che in questo momento uno spostamento potrebbe essere pericoloso, visto che le figlie di Putin sono finite nell’elenco delle personalità sanzionate. La seconda è che non era stato pianificato un rientro in Russia. Non c’era il biglietto di ritorno e questo secondo alcuni vorrebbe rappresentare un tentativo di fuga. Per il momento si tratta di un’indiscrezione diffusa su Telegram.

Maria Vorontsova, la figlia di Putin

Per anni la vera identità di Maria Vorontsova è stata appannata per rendere meno immediato il collegamento con il padre. La donna ha preso il cognome della nonna. In Russia è una dei massimi esperti delle malattie genetiche rare dei bambini. Ha trascorso l’infanzia nella Germania Est, l’adolescenza a Mosca e gli studi in Biologia a San Pietroburgo, per poi laurearsi in Endocrinologia pediatrica. Nelle scorse settimane un suo progetto è fallito.

Voleva aprire una clinica extralusso per attirare in Russia pazienti facoltosi, ma poi è arrivata la guerra e sono arrivate le sanzioni. Ci sono stati ostacoli anche nella sua vita privata. Era sposata con un imprenditore olandese, Jorrit Faassen, e frequentava luoghi di lusso e viveva una vita di sfarzi. Faassen è il figlio di un colonnello della Nato. Dopo la separazione, Maria ha iniziato a fare coppia fissa con Nagorny.