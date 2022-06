Quadri estivi da appendere: i trend del momento

Da immagini raffiguranti vele o mare oppure spiaggia e palme, sono i soggetti dei quadri estivi per le pareti di casa per renderla più moderna.

Una parete spoglia, bianca di una qualsiasi stanza della casa si può abbellire e decorare con dei quadri da appendere alle pareti. Considerando che l’estate è ormai prossima, si può optare per dei quadri estivi in modo da dare un tocco diverso all’ambiente e arredamento con immagini raffiguranti il mare e le vacanze.

Quadri estivi da appendere

Sono dei complementi d’arredo in grado di dare un tocco diverso alla propria abitazione. Sono i quadri estivi da posizionare in qualsiasi stanza della casa: dalla camera da letto sino al salone o al soggiorno. Sono complementi d’arredo ricchi di significato che permettono di far sognare posti lontani.

Sono sempre di più le persone che scelgono dei quadri per abbellire e decorare le pareti della propria casa. Sceglierli non è mai facile perché dipende dallo stile e dall’arredamento della propria abitazione, ma anche dalle dimensioni. Bisogna capire se si preferisce un quadro piccolo o grande che occupi tutta la parete di casa.

Le pareti della propria camera sono come una pagina di un diario che permette di esprimere la propria creatività e personalità. Proprio per questa ragione, i quadri estivi vanno scelti con la giusta cura rispettando le proprie esigenze e gusti. Il disegno che raffigurano deve riflettere le passioni ed essere in linea con ciò che piace maggiormente.

Bisogna valutare lo spazio che si ha a disposizione per capire se si vuole appendere un solo quadro che abbia un certo impatto oppure creare una sorta di collage di tante piccole miniature. In una stanza dalle pareti neutre, sarebbe perfetto inserire dei quadri di colore e di movimento.

Quadri estivi da appendere: consigli

Adornare e abbellire la casa con dei quadri estivi è sicuramente la scelta migliore anche per dare un tocco di allegria alle pareti spoglie di casa. Scegliere una tematica come i quadri estivi permette di avvicinarsi a questa stagione e viverla in modo diverso attraverso le sensazioni che questo oggetto è in grado di donare.

I temi marini sono perfetti proprio perché in linea con il periodo estivo. Le soluzioni sono varie e si adattano a qualsiasi ambiente o stile di arredamento. Il tema estivo è sicuramente una idea brillante da sfruttare e bisogna anche saper dare un certo equilibrio nella composizione cromatica.

Il mare è sicuramente un soggetto e tema dominante dei quadri estivi perché fresco, affascinante e anche rilassante. In questo caso, si può optare per un quadro di questo genere declinato in vari modi: mare calmo, in tempesta o in burrasca oppure con il sole e gli scogli. Una immagine del genere rende l’ambiente luminoso e splendente.

Le spiagge, le palme, ma anche i surfisti possono sicuramente cambiare lo stile di una stanza. Bellissima anche l’idea di un quadro con le palme e il furgoncino che ricorda un po’ le atmosfere californiane oppure elementi marini ricchi di fascino e di magia. I quadri a tema marino attirano l’attenzione, quindi perché non puntare su una tavola da surf e dei surfisti che le cavalcano.

Quadri estivi da appendere Amazon

Sono tantissimi i soggetti a tema estivo per i quadri da appendere alle pareti della casa o dell’ufficio disponibili sull’e-commerce di Amazon con offerte e promozioni da non perdere. Se si clicca sulla foto si visualizzano le informazioni al riguardo. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei migliori quadri estivi tra cui scegliere per abbellire la casa con una descrizione di ogni prodotto.

1)Startonight grande quadro su tela spiaggia estiva

Un quadro su tela che si compone di varie parti a formare un collage che raffigura un design a tema estivo, come appunto la spiaggia. Un quadro perfetto per la zona del soggiorno. Sono immagini realizzate da vari artisti e può brillare anche al buio. Bellissima la varietà dei colori.

2)Giallobus quadro Hugh Harris

Un elemento di origine italiana di produzione di Giallobus che raffigura la festa della vela. Un quadro molto colorato e da appendere alla parete della cucina, del soggiorno o anche nella camera da letto. Realizzato in tela canvas, molto leggero e si completa bene con l’arredamento della casa.

3)murando quadro mega XXXL

In stampa su tela raffigura una finestra aperta con sfondo sul mare, la spiaggia e il percorso per giungervi. In formato XXXL, quindi molto grande e per una parete alquanto enorme. I colori sono intensi e resistenti alla luce. Ravviva il look dando un tocco moderno.

