Che la Francia si faccia da parte: secondo TasteAtlas, l’atlante mondiale della cucina tradizionale, sono i prodotti caseari italiani quelli più apprezzati al mondo.

Infatti, la top ten ne elenca ben otto, mentre regale il tredicesimo posto al Reblochion francese.

I francesi non ci stanno e protestano sui social

Accettare la sconfitta con onore non appartiene ai nostri cugini francesi: il comitato per il collegamento ferroviario transalpino Lione-Torino non ci sta e dubita pubblicamente riguardo l’attendibilità della classifica sul proprio profilo Twitter. “Amici italiani, facciamo di tutto per avvicinare i due Paesi con i trasporti, ma ci sono aree in cui non bisogna andare lontano”, ironizzano con rammarico.

Il disappunto non termina qui; infatti, sempre sul profilo twitter, gli stessi proseguono: “Beh, nessuno sarà d’accordo e questa classifica è in effetti un po’ dubbia. Quel che è certo è che Francia e Italia si scambiano quasi 150 mila tonnellate all’anno di (ottimi) formaggi”. Già, ma a quanto pare, non abbastanza buoni da scalzare l’Italia dal podio.

Il primato mondiale dei prodotti caseari è tutto italiano

Il podio mondiale è occupato dal Parmigiano Reggiano, seguito da Gorgonzola piccante e l’inimitabile Burrata.

Al quarto posto troviamo il Grana Padano, seguito immediatamente dal messicano Oaxaca Cheese.

Sesto e settimo posto sono presi da altri due formaggi italiani: lo stracchino di Crescenza e la mozzarella di bufala campana. All’ottavo posto troviamo il formaggio portoghese Queijo Serra da Estrela, seguito a ruota dai pecorini sardo e toscano.

La cucina italiana è davvero la migliore!