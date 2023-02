Sanremo 2023, Rosa Chemical: "spero che Morgante si sia ricreduta"

Rosa Chemical difende Made in Italy in conferenza stampa, certo che Morgante stia ballando sulle sue note

Sanremo 2023 non manca di critiche e polemiche.

Invero, le politiche quest’anno erano iniziate già da prima dell’inizio della competizione canora più attesa dagli italiani. Infatti, nel mirino mediatico dei giorni scorsi ci si era ritrovato Rosa Chemical, concorrente al festival di Sanremo 2023 con il brano Made In Italy.

Il cantante, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, è noto per essere un personaggio versatile ma anche controverso, modello della casa di moda Gucci e disegnatore di graffiti.

Tuttavia, ciò che distingue particolarmente il rapper è lo stile istrionico e provocante con il quale presenta al pubblico i propri pezzi, inneggiando all’amore libero ed al divertimento.

Messaggi non graditi alla deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante, intervenuta in parlamento per scoraggiare la partecipazione del cantante a Sanremo 2023. Questo proprio a causa dei temi fuorvianti che il rapper avrebbe diffuso promuovendo il concetto di ‘gender fluid‘ sul palco dell’Ariston.

In occasione della conferenza stampa seguita alla diretta della quarta serata del Festival, Rosa Chemical ha dichiarato: “Sono sicuro che la mia canzone la staranno ballando anche l’onorevole Morgante e i suoi figli, alla fine è un pezzo che fa ballare. Spero che si sia ricreduta su di me, c’era tanto amore nelle mie parole“.