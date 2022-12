Drusilla Gucci contro Antonella Fiordelisi: "Triste, come ha fatto Francesco a stare con lei?"

Drusilla Gucci è tornata a scagliarsi contro l’ex del suo fidanzato, Antonella Fiordelisi, attualmente reclusa nella casa del GF Vip.

Drusilla Gucci contro Antonella Fiordelisi

Tra Drusilla Gucci e Antonella Fiordelisi non corre buon sangue e nelle ultime ore l’attuale fidanzata di Francesco Chiofalo è tornata a scagliarsi pubblicamente contro la schermitrice, attuale concorrente del GF Vip 7.

“Io e Antonella siamo due persone totalmente agli opposti, non ci incastriamo in niente e già lì mi chiedo come è possibile che Francesco sia stato con lei e ora sta con me. Lei è una persona che evidentemente fa tutto a favore di camera.

All’inizio del programma si schierò a favore di un coinquilino che aveva problemi di depressione, dimostrando quindi di capire il problema. Qualche tempo dopo in un momento di distrazione ha detto che soltanto i pazzi vanno dallo psicologo. Questa è proprio una cosa triste, perché mi sono immaginata un adolescente con delle fragilità mentali, che va dallo psicologo per aiutarsi e vede una scena del genere, come possa essersi sentito”, ha tuonato.

Nelle scorse ore anche Francesco Chiofalo – che si è fatto cancellare il tatuaggio dedicato a Antonella – ha attaccato la concorrente del GF Vip e ha insinuato dei dubbi in merito al presunto televoto truccato. Al momento Antonella non è al corrente delle accuse a lei rivolte da Chiofalo e da Drusilla e in tanti si chiedono se prima o poi replicherà alle loro parole.