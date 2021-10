Quando conviene conseguire il diploma online

Impedimenti di qualsiasi natura possono rendere difficile seguire le lezioni in classe: è necessario allora seguire corsi per diplomarsi direttamente da casa.

Esistono molti fattori che possono allontanare uno studente dalla meta del diploma. Alcune attività sportive o sociali, problemi di natura lavorativa o familiare possono rendere l’obiettivo difficile da raggiungere. Tuttavia, proprio per venire incontro alle necessità di chiunque desideri terminare il proprio ciclo di istruzione, alcuni istituti riconosciuti dal MIUR hanno indetto corsi online per permettere ai loro studenti di ottenere il diploma da casa.

A chi è adatta la formazione a distanza?

Impegni di vario tipo possono impedire a uno studente di seguire con regolarità le lezioni di una scuola statale. Le conseguenze, in caso di assenze prolungate, possono essere gravi, portando anche a una perdita dell’anno scolastico o – in alcuni casi – alla decisione dello studente di allontanarsi e interrompere gli studi. Presto o tardi, in situazioni come queste, si potrebbe sentire il bisogno di completare il proprio percorso di formazione.

Le ragioni alla base di questo desiderio possono essere diverse: la voglia di avere il diploma per appagamento personale, ad esempio, o per bisogno di approfondire e non lasciare a metà quel che si era iniziato; ancora, l’ottenimento del diploma potrebbe permettere, allo stesso tempo, di migliorare o cambiare radicalmente la propria posizione lavorativa. In questi casi, un diploma permetterebbe di partecipare a concorsi pubblici o, comunque, di ambire a degli impieghi meglio retribuiti.

In ognuno di questi contesti, dunque, è possibile decidere di riprendere gli studi interrotti o di raggiungere l’obiettivo del diploma seguendo, magari, altre vie rispetto a quelle delle scuole statali. Gli impegni di lavoro, le incombenze familiari o impedimenti di qualsiasi natura possono infatti rendere difficile seguire le canoniche lezioni in classe, rendendo più vantaggiose soluzioni tecnologiche e alternative, come seguire corsi per diploma direttamente da casa, sfruttando semplicemente un dispositivo (PC o smartphone) e la propria connessione internet.

Cosa sapere sui diplomi online

Date le diverse esigenze che possono portare a recuperare gli anni scolastici persi, seguendo soluzioni innovative quali corsi online da frequentare da casa, ci sono tuttavia delle cose da tenere presenti. In primo luogo, chiunque desideri conseguire il proprio diploma online deve essere certo di rivolgersi a una scuola riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca). In caso contrario, il titolo conseguito presso un istituto non riconosciuto dal Ministero non avrebbe alcun valore, né in Italia né fuori: l’investimento in termini di tempo e denaro sarebbe stato dunque vano.

Come si capirà, quello che più caratterizza i corsi di formazione online è il basarsi esclusivamente su dispositivi tecnologici (come tablet, smartphone e pc) e una connessione a internet. Sfruttare le piattaforme di e-learning messe a disposizione dall’istituto online permette allo studente di seguire le lezioni da casa (o potenzialmente ovunque lo reputi più comodo) e nell’orario in cui gli è più possibile concentrarsi (per un lavoratore, sarà probabilmente improponibile tornare tra i banchi di scuola per ore e conciliare le lezioni scolastiche tradizionali con gli orari del suo impiego).

Un altro vantaggio della didattica online è più emotivo, oltre che pratico: certamente, la scuola tradizionale ha il vantaggio di favorire le relazioni tra coetanei, ma in alcuni casi potrebbe essere veramente difficile interagire con i propri compagni. È questo il caso di studenti lavoratori che potrebbero sentirsi a disagio in una classe formata da ragazzi più giovani, o di studenti particolarmente timidi che non riescono a trovare beneficio dall’interazione con i compagni. Anche in questi contesti, la didattica online si rivela un ottimo compromesso per raggiungere il traguardo del diploma, aggirando questo ostacolo emotivo e senza pregiudicare in alcun modo la propria preparazione.

Infine, uno dei vantaggi più significativi dei corsi online è la varietà di percorsi esistenti. Questi, in base alle inclinazioni e le scelte del diplomando, possono essere personalizzati o riuscire a condensare più anni in uno solo, permettendo ai più giovani di tenersi al passo con i coetanei. Le nuove risorse tecnologiche e di rete, in breve, permettono di gestire meglio il proprio tempo e le energie e le ore da dedicare allo studio, garantendo a chiunque lo desideri di completare il proprio ciclo di istruzione.