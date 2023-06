Quanto guadagna in un anno il principe William dopo aver ereditato dal padre, Re Carlo III, il Ducato di Cornovaglia? Si tratta di una delle proprietà terriere più grandi e antiche del Regno Unito che vanta un valore di circa 1,2 miliardi.

Nell’anno finanziario 2022-2023, il principe del Galles ha ricevuto 7,5 milioni di sterline, corrispondenti a circa 6 milioni di euro, dal Ducato di Cornovaglia. È quanto emerso da una nota resta pubblica nella giornata di giovedì 29 giugno che specifica che la somma è stata consegnata a William dopo aver ereditato la tenuta dal padre, Re Carlo III.

La tenuta venne creata nel 1337 da Re Edoardo III per garantire indipendenza al figlio. La tradizione si è poi tramandata di generazione in generazione fino ad arrivare a William, 25esimo duca a ricevere “utilizzati per finanziare le attività pubbliche, private e di beneficenza” dell’attuale erede reale britannico. Il Ducato ha un valore di oltre di 1,2 miliardi di sterline ed è una delle proprietà terriere più grandi e antiche del Paese.

Sulla questione, è intervenuto il gruppo di attivisti inglesi Republic che si batte per l’abolizione della monarchia e l’elezione di un capo di stato. Il gruppo ha chiesto al principe del Galles di svelare integralmente e pubblicamente le sue entrate e le sue spese e ha anche chiesto che le entrate del Ducato fossero donata alle comunità locali del Regno Unito.

La cifra in dettaglio

La risposta della Royal House non si è fatta attendere, come dimostra la nota pubblicata giovedì 29 giugno. Il documento consente di apprendere che il Ducato ha registrato un surplus di circa 28 milioni euro durante l’anno 2022-2023, registrando un incremento di 950 mila euro circa rispetto all’anno precedente. Normalmente, questo denaro è a disposizione del principe come reddito privato ma, siccome il principe William è diventato duca di Cornovaglia solo a metà dell’anno finanziario, la questione è più complessa.

L’attuale Re Carlo III, infatti, secondo i contabili reali, aveva diritto a circa 13 milioni di euro in quanto ex principe di Galles per metà anno. Dopo il cambio di titolo e il passaggio a William, è risultato che a quest’ultimo spettassero 15 milioni di euro. Intanto, al team del Ducato di Cornovaglia è stato chiesto una tamtum di mantenere una parte del surplus per “scopi di capitale circolante” e, per questo motivo, quasi otto milioni di euro sono stati trattenuti per spese operative. Al principe, dunque, sono rimasti 7,5 milioni di sterline (6 milioni di euro).

Al gruppo di attivisti britannici, inoltre, un portavoce reale ha risposto: “Le loro altezze reali hanno elaborato con il loro Ducato e il team della famiglia i loro piani e priorità per il Ducato e la famiglia negli anni a venire, e come questi supportano il loro lavoro e le priorità di beneficenza, come la Royal Foundation e i suoi programmi. Per questo che la famiglia non intende pubblicare un rapporto annuale parziale”.