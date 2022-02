Quarantena per i non vaccinati asintomatici ridotta 5 giorni: la circolare del Ministero

Per i contattii stretti di un positivo non vaccinati e asintomatici è stata disposta la riduzione della quarantena da 10 a 5 giorni.

Una circolare del Ministero della Salute ha stabilito che la quarantena per i non vaccinati asintomatici entrati in contatto stretto con un soggetto positivo passerà da 10 a 5 giorni. La fine della quarantena resta condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare e all’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per i 5 giorni successivi.

Quarantena per asintomatici a 5 giorni

La novità è volt ad aggiornare e semplificare le norme relative a quarantena ed isolamento e riguarda i seguenti soggetti (che devono essere tutti senza sintomi):

i cittadini non vaccinati ;

; i cittadini che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (ovvero che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste);

di vaccino delle due previste); i cittadini che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni ;

; i cittadini che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da Covid da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

Autosorveglianza vaccinati con terza dose

I contatti stretti di un caso positivo che siano invece vaccinati con terza dose o siano guariti negli ultimi 120 giorni non dovranno osservare alcuna quarantena. Per loro è infatti prevista soltanto un’autosorveglianza di cinque giorni e l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per dieci giorni in tutto dopo il contatto con il soggetto contagiato.