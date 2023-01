Quarto Grado, caso Saman Abbas: la foto inedita del fidanzamento con il cugino Akmal

Saman Abbas era stata promessa in sposa ad Akmal e non aveva scelta. A Quarto Grado è stato mostrato uno scatto inedito del fidanzamento.

La vita di Saman Abbas è stata stroncata in quella drammatica notte tra il 30 aprile e primo maggio 2021 a soli 18 anni.

Circa due anni prima, a novembre 2019 la giovane si era fidanzata con il cugino Akmal. Non aveva nemmeno 17 anni.

Nello scatto inedito mostrato a Quarto Grado nella puntata di venerdì 13 gennaio vediamo Saman indossare un abiti tradizionale: è truccata in modo fine ed elegante e sul suo viso viene accennato un sorriso non naturale. Eppure nessuno dei due giovani promessi sposi che sarebbe dovuto convolare a nozze per tenere unito il patrimonio del clan si era scelto, così come non aveva scelto a suo tempo la madre di Saman, Nazia.

Quarto Grado, la scelta Saman Abbas dopo essere sfuggita alle nozze combinate

In seguito a quel fidanzamento Saman si ribellerà e fuggirà dapprima in Belgio, poi si rifugerà in comunità, infine andrà da Saqib, il giovane pakistano che conoscerà nove mesi più tardi su Internet nell’estate del 2020. Da lì in poi la giovane svestirà definitivamente gli abiti tradizionali e sui social si farà chiamare italiangirl.

Il ritorno a casa

La vita di Saman sarà colmata dall’amore per Saqib quando a gennaio 2021 verrà condiviso sui social uno scatto nel quale i due si baciano. Tornerà in seguito a casa per recuperare i suoi documenti ed in particolare il passaporto rilasciato nel 2012 quando Saman aveva solo 10 anni. Il 25 aprile invierà a Saqib una foto di quel documento, ma purtroppo la sua vita avrà le ore contate.