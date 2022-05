Radio Italia Live: diversi colpi di calore prima del concerto in piazza Duomo

Piazza Duomo è sempre più gremita di gente. Gli operatori sanitari sono intervenuti dopo che diverse persone hanno sofferto per colpi di calore.

Manca sempre meno all’inizio di Radio Italia Live che si svolgerà nella splendida cornice di Piazza Duomo. A causa del caldo di questi ultimi giorni che ha “invaso” la nostra penisola diverse persone hanno sofferto di colpi di calore.

Intervenuti sanitari e Protezione Civile. Questo l’annuncio dell’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di Milano Marco Granelli:

“Piazza Duomo in riempimento per il concerto di stasera di Radio Italia. Già diverse persone seguite dai sanitari per i colpi di calore, presso il punto medico avanzato allestito da Protezione civile del Comune di Milano e 118. Protezione civile sta distribuendo acqua. Un grazie a tutti quelli che stanno lavorando per la buona riuscita dell’evento: una festa di nuovo in piazza dopo due anni di chiusura forzata”.