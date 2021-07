Raffaella Carrà e Leonardo Bonucci: la foto simbolo dell’amore per il calcio della diva

Un divertente incontro sul campo immortalò Raffaella Carrà e Leonardo Bonucci: lo scatto della showgirl insieme al Campione d'Europa 2021

Raffaella Carrà e Leonardo Bonucci sorridenti e giocosi: così appaiono in diverse foto scattate in occasione dell’intervista della conduttrice recentemente scomparsa al bomber della Juventus. Non nascondendo mai la sua passione calcistica, all’indomani del trionfo degli Azzurri agli Europei 202o torna dunque virale lo scatto della diva nostrana con il difensore della Nazionale.

Bonucci fu ospite del programma A raccontare comincia tu nel maggio del 2019, dove la Carrà incontrava personaggi noti del mondo della tv, del cinema e dello spettacolo direttamente a casa loro, per intervistarli in amicizia

Bonucci in memoria della Carrà: «Il tuo sorriso rimarrà per sempre» – FOTO – https://t.co/iaP9TY4gJU pic.twitter.com/swpXReJYQh — JuventusNews24.com (@junews24com) July 5, 2021

Carrà e Bonucci: l’incontro in campo

In quel divertente incontro sul campo, la Carrà e Bonucci si erano persino scambiati consigli su allenamenti e danza. Poi erano passati alla profonda intervista, dove il calciatore aveva raccontato del grande amore per la moglie Martina nonché della malattia del piccolo Matteo. Bonucci aveva anche fatto un autografo sul retro della maglia numero 7, che aveva poi donato alla stessa Raffaella.

Nel giorno della tragica scomparsa dell’artista romagnola, il difensore bianconero era in ritiro con la Nazionale in vista della semifinale contro la Spagna. Un pensiero è tuttavia subito andato alla Carrà, con un commosso messaggio sul suo profilo Twitter. “Il tuo sorriso e la tua energia rimarranno per sempre” ha difatti scritto Bonucci, accompagnando le sentite parole con una bellissima foto abbracciato alla regina della tv.