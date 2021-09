Raffaella Carrà, l’urna è stata portata a San Pio da Sergio Japino

L'urna di Raffaella Carrà ha fatto l'ultimo viaggio nell'amata San Pio. Ad accompagnarla l'amico e compagno di una vita Sergio Japino.

L’urna di Raffaella Carrà ha fatto il suo ultimo viaggio. Le ceneri sono infatti arrivate a San Pio, un luogo molto caro all’artista dove nel 2001 inaugurò l’emittente Tele Padre Pio. Ad accompagnarla verso questa speciale destinazione è l’amico e compagno di una vita Sergio Japino che in questa occasione è apparso molto emozionato.

L’urna che è arrivata alle ore 11 a San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia è stata accolta da Stefano Campanella, direttore di Tele Radio Padre Pio e il rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo Fra Francesco Di Leo.

Raffaella Carrà urna, il direttore di Tele Padre Pio: “Grazie per la grande donna che è stata”

Le ceneri di Raffaella Carrà sono state accolte a San Pio con grande calore e affetto.

A ricordare l’importanza che legava la show girl a questo posto – scrive ANSA – è il direttore dell’emittente Tele Radio Padre Pio che ha dichiarato: “Vogliamo dire grazie a Raffaella per la grande donna che è stata e che noi abbiamo avuto modo di conoscere […] Raffaella nel 2001 ha inaugurato la sede di questa piccola emittente, da allora ha sempre avuto un legame molto forte con noi. […] Vogliamo dire grazie a Raffaella in modo particolare, grazie per la sua umanità e la sua amicizia”.

Raffaella Carrà urna, Beruschi: “Voleva tornare qui come presenza di cuore”

Altra persona che ha voluto dedicare un caro pensiero alla showgirl scomparsa – prosegue ANSA – è il noto attore Enrico Beruschi che ha messo in evidenza quanto fosse importante per la stessa Raffaella compiere questo viaggio. “Voleva tornare qui, non come presenza vera in carne e ossa, ma come presenza di cuore […] l’unica volta che ci siamo allegramente parlati è stato qui a San Giovanni Rotondo per l’inaugurazione di Teleradio Padre Pio.

Era un incontro tra due vecchi amici che però non si erano mai incontrati prima e che si ammiravano da lontano”.

Raffaella Carrà urna, in suo onore le verrà dedicato un concerto

Le ceneri di Raffaella Carrà verranno poste nella chiesa di San Pio da Petralcina in occasione della messa che verrà celebrata domenica 5 settembre alle ore 11.30. In seguito verranno nuovamente riposte nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. In serata alle ore 19.00 la showgirl verrà omaggiata con un concerto per pianoforte e tromba. Un finale importante degno della grande donna che è stata. Lunedì 6 settembre infine l’urna partirà alla volta del Monte Argentario dove verrà sepolta.