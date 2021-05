Rafforzare le difese immunitarie: tutto parte dalla dieta

Esistono alimenti molto utili perché contengono vitamine, fondamentali per il normale funzionamento del sistema immunitario.

Rafforzare le difese immunitarie continua ad essere l’obiettivo di moltissime persone e la cosa non deve certo stupire. Sappiamo tutti quanto sia importante per il nostro organismo riuscire a contrastare le minacce provenienti dall’esterno, perché solo un sistema immunitario forte può aiutarci a prevenire malattie e disturbi di varia natura. Quello che in molti ancora non sanno però è che l’alimentazione svolge un ruolo importante da questo punto di vista e che prestando maggiore attenzione alla dieta possiamo rinforzare le difese immunitarie in modo efficace.

Sistema immunitario forte: gli alimenti da privilegiare

Esistono alimenti molto utili perché contengono vitamine, fondamentali per il normale funzionamento del sistema immunitario. Vediamo nel dettaglio quali sono le più importanti e in quali alimenti possiamo trovarle.

Vitamina D: dai raggi solari al latte Parmalat

La vitamina D risulta estremamente preziosa per l’organismo, in quanto tra le molte azioni che svolge nell’organismo contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario. Una insufficienza di tale vitamina può, avere risvolti importanti sulla salute non solo perché ci espone maggiormente al rischio di contrarre infezioni e malattie ma anche perché è utile anche per la funzione muscolare e per le ossa. Questa vitamina viene principalmente prodotta dal nostro organismo grazie all’esposizione ai raggi solari.

Negli alimenti è presente in quantità significative solo in alcuni pesci grassi come il tonno, il merluzzo, il salmone e le sardine ed in minor quantità nelle uova e nel latte e i suoi derivati. Oggi un’ottima fonte è il latte Parmalat con Vitamina D, pensato appositamente per contribuire a fornire un maggior apporto all’organismo e favorire l’assorbimento del calcio, indispensabile per le ossa.

Vitamina C: dagli agrumi ai broccoli

La vitamina C vanta delle proprietà antiossidanti e può dunque rivelarsi utile per contribuire al normale funzionamento del sistema immunitario. Gli alimenti che ne sono ricchi sono diversi e non si tratta esclusivamente degli agrumi. Altre importanti fonti di vitamina C sono il cavolo, la verza ed i broccoli, il kiwi, il peperoncino, i peperoni e l’uva.

Glutatione: dall’avocado alla mela

Altro antiossidante utile per mantenere alte le difese dell’organismo è il glutatione, che viene prodotto dal nostro corpo ma che può anche essere integrato con l’alimentazione. Tra i cibi che risultano più utili in tal senso troviamo l’avocado, gli asparagi, le pesche, gli spinaci e le mele.

Latte Parmalat con vitamina D: un aiuto in più

Una dieta varia ed equilibrata associata ad uno stile di vita sano può essere un’ottima idea per mantenere il buon funzionamento del sistema immunitario. Il latte Parmalat arricchito con vitamina D è per esempio un ottimo alleato ed è stato pensato proprio per aiutare l’organismo ad integrare al meglio tale vitamina, che abbiamo visto essere fondamentale.

FONTI https://www.grupposandonato.it/news/2020/marzo/dieta-rafforzare-sistema-immunitario