Ragazza denuncia il padre per maltrattamenti

Una giovane ragazza ha finalmente posto fine agli orrori domestici denunciando il proprio padre alle autorità, dopo essere stata vittima dell’ennesimo atto di violenza.

L’arresto dell’uomo per ripetute violenze

L’arresto del 54enne è stato effettuato a Ceprano, e la sua storia è stata riportata dal quotidiano Il Messaggero. Le indagini condotte contro l’uomo, caratterizzato da gravi problemi di dipendenza, hanno portato al rinvio a giudizio richiesto dal pubblico ministero. Le croniche violenze, tipiche di molte situazioni simili, facevano parte della quotidianità della famiglia, con il padre che picchiava brutalmente la moglie e i figli, instaurando un clima di terrore psicologico e fisico.

Il coraggioso gesto della giovane

La giovane protagonista di questa storia ha deciso di mettere fine a questo ciclo di abusi dopo l’ennesimo pestaggio. Dopo essere fuggita di casa, si è rifugiata presso alcuni parenti e successivamente ha denunciato tutto ai carabinieri. Il giorno del suo coraggioso gesto, il padre stava malmenando la madre. La ragazza ha cercato di intervenire per difendere la madre, ma è stata a sua volta presa di mira, subendo anche essa violenze. Il contesto familiare era reso ancora più insopportabile dalla presenza quotidiana di violenze subite dai figli che assistevano impotenti agli atti brutali del padre. La ragazza, dopo essersi rifugiata da parenti, ha dovuto affrontare nuove minacce provenienti dal padre, che le ha promesso di far sparire il suo cane se non fosse tornata immediatamente a casa.