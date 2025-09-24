Le vittime hanno tra i 13 e i 17 anni e sono state aggredite nel quartiere Ponte di Nona, a Roma Est.

Almeno cinque ragazzine, tra i 13 e i 17 anni, sono state aggredita in strada a Roma da un molestatore seriale. Le indagini sono in corso al fine di trovarlo.

Roma, ragazze aggredite in strada

Terrore a Roma, in zona Ponte di Nona, dove diverse ragazzine, tra i 13 e i 17 anni, sono state molestate in strada, con l’aggressore che ha filmato tutto con lo smartphone.

Gli episodi si sono verificati nell’arco di alcuni mesi, soprattutto vicino alle fermate degli autobus. La prima denuncia è dello scorso 9 giugno, l’ultima lo scorso 7 di settembre. Ora è caccia al molestatore seriale.

Ragazze aggredite in strada a Roma: indagini in corso

Le indagini sono in corso al fine di identificare l’aggressore che, nell’arco di alcuni mesi, avrebbe molestato diverse ragazzine in zona Ponte di Nona, a Roma Est, riprendendo tutto con lo smartphone. Secondo le descrizioni delle ragazzine molestate, l’uomo avrebbe circa 30 anni, barba lunga, carnagione chiara, fisico atletico e diversi tatuaggi e sarebbe italiano. La Procura della Repubblica di Roma ha avviato una indagine coordinata al fine di raccogliere tutte le testimonianze. Inoltre, si teme che le ragazzine molestate possano essere molte di più.