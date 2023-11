C’è ancora preoccupazione per Giulia e il suo ex fidanzato, scappati insieme alcuni giorni fa da Venezia. Tanti gli appelli delle famiglie dei due giovani, ora potrebbe esserci un indizio importante.

Ragazzi scomparsi da Venezia

I 22enni Giulia e Filippo sono scomparsi da sabato 11 novembre, quando si sono dati appuntamento per vedersi e stare un po’ insieme ma poi nessuno dei due è rincasato.

Si pensa che siano fuggiti insieme ma la famiglia di Giulia crede che lui l’abbia portata via con la forza.

La loro relazione è terminata in estate ma i due sono rimasti in buoni rapporti. Le famiglie hanno diffuso la targa della macchina di Filippo, in modo che chi abbia notizie possa segnalarle tempestivamente e per lo stesso motivo la diffondiamo anche noi: FA015YE.

Mentre lei aveva reagito bene alla rottura, Filippo stava malissimo e addirittura per giorni non ha mangiato. Questo è il particolare che farebbe temere agli investigatori he proprio il ragazzo abbia sequestrato Giulia.

L’indizio in merito ai ragazzi scomparsi a Venezia

È spuntato un indizio importante circa questa vicenda che sta tenendo tutti col fiato sospeso. Sono infatti stati trovati dei brandelli di abiti femminili sull’argine del fiume Muson, nei pressi di Stigliano.

In quest’area in provincia di Venezia sono stati rinvenuto questi vestiti che secondo gli inquirenti potrebbero essere della ragazza ma ancora questa ipotesi non è stata confermata.

Si indaga per capire se i ragazzi abbiano percorso con l’auto questa zona ma bisognerà attendere gli esami per capire se veramente quei brandelli appartengono a Giulia.