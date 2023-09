Maria Luisa Vincenzoni si è spenta nella mattinata di ieri all’età di 67 anni. La giornalista aveva esordito nella professione alla fine degli anni ’70 nella carta stampata, per poi spostarsi negli anni successivi in Rai, dove nel tempo era diventata volto storico del Tgr Veneto.

Rai, morta la giornalista Maria Luisa Vincenzoni: aveva 67 anni

Mara Luisa Vincenzoni è morta ieri mattina all’età di 67 anni. I principali organi di stampa ne danno notizia senza, però, specificare l’esatta causa del decesso. La donna aveva esordito nel mondo del giornalismo nel 1979 lavorando per l’Unità di Padova. Qualche anno più tardi il trasferimento a il Mattino di Padova, fino all’approdo in Rai avvenuto nel 1983. Da lì in poi la sua figura si è fatta sempre più importante: per tanti anni era stata il volto del Tgr Veneto, lasciato nel 2008. Nello scorso anno le era stato consegnato il Premio alla carriera dell’Ordine dei giornalisti del Veneto. La giornalista lascia 4 figli, tra cui Anna Milan che l’ha seguita nella professione.

L’ultimo saluto di Luca Zaia

Anche il presidente del Veneto Luca Zaia ci ha tenuto a lasciare il suo ricordo di Maria Luisa Vincenzoni, scrivendo qualche parola in memoria della giornalista sui suoi profili social. “Ci lascia una colonna del giornalismo Veneto degli ultimi decenni, una firma prestigiosa della carta stampata e di quella televisiva, una donna che ha contribuito con grande impegno professionale alla crescita dell’informazione e della comunicazione, approfondendo i temi legati all’economia, alla cultura e alla letteratura” – scrive Zaia – “Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità. Da parte mia e del Veneto, le più sentite condoglianze personali e istituzionali ai familiari e in particolare al figlio Walter.”