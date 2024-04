Raid di Israele su campo profughi: 7 morti a Shujaiya

Nella Striscia di Gaza, nonostante le ultime notizie relative ad una possibile tregua, non si arrestano i bombardamenti. Nelle scorse ore, l’Idf ha portato a termine un nuovo tremendo attacco sul campo profughi di Shujaiya.

Israele-Hamas, morti campo profughi Shujaiya: l’attacco

A dare la notizia per prima è stata l’agenzia di stampa palestinese ‘Wafa‘ che ha spiegato come Israele abbia attaccato nel corso della notte il campo profughi di Shujaiya, sito nell’area di Gaza. Secondo quanto si apprende, le vittime di quest’ultimo raid sarebbero 7, al momento non sono state rese note le loro generalità. Si tratta dell’ennesimo attacco israeliano alla Striscia di Gaza e ai campi profughi nell’area di guerra.

Israele-Hamas, morti anche nel campo profughi di Nuseirat

Ma non solo Shujaiya, l’Idf ha portato a termine anche un ulteriore attacco nella serata di ieri, su un altro campo profughi sempre martoriato in questi mesi di guerra. Stiamo parlando di Nuseirat, dove nella giornata di ieri sono morti altri 6 palestinesi. In totale, dall’inizio delle ostilità lo scorso 7 ottobre, il bilancio racconta di 33.175 morti e circa 75.886 feriti.