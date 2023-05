Rankister, la piattaforma di Digital Pr e Link Building supera 1 milione di euro di transazioni in un anno

La startup Rankister, di Isan Hydi, piattaforma di Digital PR e Link Building, è riuscita a superare 1 milione di euro di transazioni in meno di un anno dalla sua nascita.

La startup Rankister, nata da un’idea di Isan Hydi, CEO di Wolf Agency, agenzia SEO specializzata in Digital PR e Link Building, è una piattaforma che consente la gestione autonoma di una strategia di Digital PR e link building grazie alla pubblicazione di comunicati stampa e articoli. Gli inserzionisti possono iscriversi gratuitamente a Ranikster per accedere ad un ampio catalogo in cui troveranno testate giornalistiche locali, nazionali e internazionali, blog e pagine social. Isan Hyde ha spiegato che la piattaforma vuole essere un supporto per tutti gli inserzionisti che devono gestire le pubblicazioni su diversi media online, facendo risparmiare loro tempo e risorse per quanto riguarda l’analisi e la trattativa con l’editore. Per gli editori, invece, si tratta di un’occasione per riuscire ad intercettare facilmente l’interesse degli inserzionisti, proponendo i loro prodotti editoriali. La startup sta ottenendo sempre più successo tra imprenditori ed editori ed è anche stata sponsor dell’evento Deegito a Torino. È stata anche presente al Mbsummit a Milano e a giugno sarà presente al Wmf a Rimini. Inoltre, a dicembre concluderà l’anno con la presenza all’evento SMConnect di Bologna. Il 19 maggio 2023 la piattaforma ha compiuto un anno e ha già fatto tantissima strada, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti delle funzionalità sia per il numero di media in catalogo. Il fondatore ha annunciato che Rankister ha superato 1 milione di euro di transazioni in un anno.

Rankister, piattaforma di Digital Pr e Ling Building: perché sceglierla?

La piattaforma di Rankister è stata studiata per essere un supporto molto semplice, veloce ed intuitivo, in grado di aiutare aziende e imprenditori nella gestione autonoma di campagne destinate alla link building o alla brand awareness. Iscriversi a Rankister è totalmente gratuito e si ha la possibilità di acquistare in modo istantaneo uno spazio su testate giornalistiche oppure su blog generalisti o verticali, a seconda delle proprie esigenze. La piattaforma non è l’unica nel settore e per differenziarsi ha deciso di fornire la possibilità agli inserzionisti di accedere liberamente e in modo totalmente autonomo ad un ampio catalogo con analisi e metriche SEO dei siti. L’azienda è una SRL italiana che prevede termini e condizioni legali redatti proprio per gli inserzionisti e gli editori. Rankister è una start up innovativa che punta ad ottenere degli ottimi risultati in termini di espansione dell’offerta. Il suo obiettivo è quello di puntare ad un mercato internazionale, consentendo ai brand e alle aziende di farsi conoscere anche all’estero. Per il momento funziona in cinque lingue, ovvero italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese. La piattaforma è approdata anche in Spagna e America Latina con supporto dedicato in spagnolo, diventando sempre più conosciuta nel mondo della Digital Pr, anche all’estero.

Le pubbliche relazioni digitali stanno diventando sempre più importanti per aziende, liberi professionisti e imprenditori, in quanto consentono di rendere i marchi più conosciuti. Tra i servizi più apprezzati della piattaforma troviamo quello che prevede l’uso di Rankister come Ufficio Stampa digitale, gestendo la creazione e pubblicazione di comunicati stampa e articoli in autonomia, oppure scegliendo di delegare il lavoro al team di esperti della startup. Molti brand e imprenditori hanno scelto i professionisti di Rankister per la gestione del proprio Ufficio Stampa, con la redazione di contenuti e comunicati da parte di giornalisti e copywriter esperti e con il supporto dei digital PR strategia esperti.