Per mesi si è parlato della fine della relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, con l’attore romano finito al centro della cronaca dopo gli audio pubblicati da Fabrizio Corona. Ora, l’ex coppia, pare aver trovato un accordo economico per evitare il tribunale. I dettagli.

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales: trovato un accordo che evita il tribunale?

La fine della relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ha già fatto il giro del mondo, soprattutto per tutto quello che è accaduto dopo la pubblicazione di chat e audio tra l’attore romano e la presunta amante, Martina Ceretti. Sulla fine della loro relazione, Bova ha raccontato che tra lui e la modella spagnola la storia è finita già diverso tempo fa, con lei però che ha lasciato intendere una versione diversa. Ora però, sembra che i due non vogliano farsi “la guerra”, e vogliano soprattutto evitare il tribunale. Ecco perché pare abbiano raggiunto un accorso economico.

Raoul Bova e Rocio Morales, trovato accordio che evita il tribunale? I dettagli

Nella sua newsletter, l’esperto Gabriele Parpiglia, ha riportato una indiscrezione, ovvero il raggiungimento di un accorso economico tra Raoul Bova e Rocio Munon Morales: “in gran segreto proprio pochi giorni fa, ha raggiunto un accorso economico pacifico tra le parti. Niente tribunali, dunque, ma accordi presi con buon senso da parte di entrambi gli ex innamorati.” La casa resterebbe dunque a Rocio, con Bova che potrà vedere regolarmente le due figlie.