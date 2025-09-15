Rocio Munoz Morales senza freni, nuova trasmissione e un pensiero a Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales esplosiva e sincera: tra nuova trasmissione e pensieri ...

Determinazione e coraggio: Rocío Muñoz Morales affronta la vita dopo Raoul Bova con energia e nuove sfide professionali.

Rocío Muñoz Morales torna a far parlare di sé, e lo fa senza freni. La showgirl spagnola, sempre elegante ma pronta a sorprendere, è pronta a conquistare il pubblico con la sua nuova trasmissione, promettendo momenti inediti e senza filtri. Tra sorrisi e confessioni, Rocío non dimentica il passato: un pensiero va a Raoul Bova, dopo il caso mediatico esploso in questi mesi.

Raoul Bova a Verissimo: il rapporto con Rocío Muñoz Morales

Raoul Bova ha parlato per la prima volta a Verissimo della vicenda mediatica e giudiziaria che lo ha coinvolto dopo la diffusione degli audio con Martina Ceretti, definendo il periodo vissuto come “intenso e doloroso”. L’attore ha spiegato di aver affrontato minacce ed estorsioni senza nascondere nulla, confermando di non avere rancore nei confronti di Rocío, con cui il rapporto era già in crisi da tempo.

“Le cose si fanno di comune accordo, in sintonia. Spero di avere rapporti con lei come li ho con la mia ex moglie”.

Rocío Muñoz Morales si prepara a tornare in televisione con “Freeze – Chi sta fermo vince!”, il nuovo programma di Rai 2 in onda dal 16 settembre ogni martedì in prima serata dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli. Condotto insieme a Nicola Savino e prodotto in collaborazione con Fremantle, lo show è l’adattamento italiano di un format giapponese creato dagli stessi autori di “LOL – Chi ride è fuori”.

La proposta del programma è semplice ma imprevedibile: otto celebrità dovranno affrontare sfide di resistenza restando immobili di fronte a provocazioni e situazioni sorprendenti, senza poter reagire o muoversi. Tra i concorrenti della prima puntata figurano Francesco Arienzo, Herbert Ballerina, Paola di Benedetto, Nathalie Guetta, Enzo Miccio, Francesco Paolantoni, Sabrina Salerno ed Ema Stokholma.

Per Rocío, questo progetto rappresenta un momento di leggerezza e distrazione in un periodo personale delicato: durante la conferenza stampa ha sottolineato come la televisione e l’intrattenimento le stiano regalando gioia e serenità, pur precisando di voler proteggere la propria vita privata e quella delle figlie, Luna e Alma.