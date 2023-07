Attimo dopo attimo, fotogramma dopo fotogramma. Nelle ultime ore gli inquirenti stanno passando al setaccio le riprese delle telecamere di videosorveglianza attorno all’hotel Astor di Firenze per far luce sulla sparizione della piccola Kataleya Alvarez. Sarebbero emersi dettagli importanti che gli investigatori stanno approfondendo ulteriormente. Questo è quanto si apprende dal quotidiano Il Tirreno.

La nuova (presunta) via di fuga

I nuovi elementi bastano all’aggiunto Luca Tescaroli e ai pm Christine Von Borries e Giuseppe Ledda a ipotizzare una nuova pista: l’ipotesi resta sempre quella del sequestro di persona a scopo di estorsione. Qualche settimana fa si era parlato di un presunto passaggio segreto seguito dai sequestratori, ma è restata una supposizione. Ora qualcosa sembra smuoversi: gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’itinerario seguito da chi ha portato via la bimba. Secondo la nuova ipotesi, dopo aver preso con sé Kataleya nel corte interna dell’hotel Astor, il rapitore non sarebbe passato da un’uscita secondaria dello stabile – come sembrava inizialmente –, ma dal cortile del palazzo adiacente all’hotel. Sempre su via Boccherini, in un tratto non coperto dalle telecamere.

L’aggiornamento dell’inchiesta

Portata via passando dal cancello del palazzo, Kata sarebbe stata caricata su un furgone parcheggiato sulla stessa strada, dileguatosi rapidamente con la piccola a bordo. A distanza di quasi due mesi dalla scomparsa di Kata, l’inchiesta va avanti in attesa di una svolta. Che sia alle porte?