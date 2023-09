I genitori della piccola Kata Alvarez, bambina scomparsa il 10 giugno a Firenze, hanno tenuto una conferenza stampa dopo la notizia dei 5 indagati.

Rapimento Kata, la madre: “Daremo una ricompensa a chi ci aiuterà a scoprire la verità”

I genitori della piccola Kata Alvarez, scomparsa il 10 giugno a Firenze, hanno tenuto una conferenza stampa nella mattinata di oggi, mercoledì 13 settembre, dopo la notizia dei cinque indagati per la sparizione della bambina. Accompagnati dai legali, hanno risposto a diverse domande. “Quel giorno tornata all’ex Hotel Astor dal lavoro ho avuto una sensazione strana. Non so cosa pensare su mio fratello e mio cognato, spero esca la verità e che qualcuno parli. Non conosco gli altri indagati” ha spiegato la mamma di Kata. “Sono stanca, sono tre mesi che nessuno sa niente. Io voglio solo trovare mia figlia e che chi ha visto parli. Abbiamo aperto una raccolta fondi e daremo una ricompensa a chi ci aiuterà a scoprire la verità” ha aggiunto la donna.

Rapimento Kata, il padre: “I pm non hanno trovato niente e indagano i miei parenti”

“Mio fratello non sa niente, ho fiducia in lui e anche in mio cognato. Incolpare la mia famiglia mi offende” ha dichiarato Miguel Angel Romero Chicco, padre della piccola Kata. “Non so nulla delle tracce di sangue trovate sul lavandino, ho appreso solo ieri di questo. In procura non mi dicono niente, noi siamo i genitori, vogliamo sapere almeno qualcosa. Siamo con l’angoscia di non sapere nulla, quindi fare questa cosa di indagare mio fratello e mio cognato mi fa pensare tante cose, che non trovano niente e vogliono mettere nei guai noi, la mia famiglia, e questo non va bene. Penso che qualcuno l’abbia rapita ma non so il perché, vogliamo solo la verità. Non ho conti in sospeso con nessuno, la mia famiglia non ha mai fatto nulla di grave. Ho sempre detto tutta la verità” ha aggiunto. La madre della bambina ha dichiarato che rientrerà nell’ex hotel Astor per un nuovo sopralluogo con gli avvocati e ha lanciato un appello all’amministratrice del condominio, chiedendole aiuto.