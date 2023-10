Ieri durante l’orario di chiusura è avvenuta una rapina al supermercato di Monreale. Quattro persone, armate e con i volti coperti, hanno fatto irruzione nello store di via Ponte Parco.

Rapina a Monreale: quattro ricercati

Rapina al supermercato Conad di Monreale, in provincia di Palermo, dove i dipendenti sono stati minacciati da quattro persone armate e con i volti coperti. É accaduto attorno le 20.10 del 9 ottobre: minacciati e messi con le spalle al muro, i dipendenti hanno dovuto consegnare l’intero incasso di fine giornata. I rapinatori hanno provato, senza successo, ad aprire la cassaforte. Il bottino strappato dal supermercato ammonta a 300 euro. Sottratto con la forza il portafogli di un lavoratore.

Stando alle prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero raggiunto il luogo in auto, nella quale uno di loro sarebbe rimasto a bordo con il motore acceso. Gli altri tre sono entrati al Conad con l’obiettivo di svuotare la cassaforte, convinti che i lavoratori avessero le chiavi per aprirla. Per questo, hanno minacciato i cassieri e hanno costretto uno di loro a svuotare il portafogli personale. Alla fine, sono scappati dal supermercato di Monreale con un bottino di 300 euro. Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza sono al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando sulla rapina.