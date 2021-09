Rapina una macelleria indossando la felpa de La Casa di Carta: arrestato

Indossa una felpa de La Casa di Carta durante una rapina in macelleria ed è questa la prova che lo incastra.

Due uomini hanno organizzato una rapina in una macelleria di via Monte Rosa a Torino e hanno prelevato dal negozio la cifra di 300 euro. Uno dei due rapinatori indossava una felpa de La Casa di Carta, celebre serie Tv Netflix che ha come protagonisti proprio dei rapinatori.

Un tentativo di emulazione non andato a buon fine, visto che i due ladri sono stati entrambi arrestati.

Rapina in macelleria con la felpa de La Casa di Carta

Ad incastrare i rapinatori sarebbe stato proprio il loro abbigliamento. Dalle telecamere di sorveglianza, la polizia ha infatti riconosciuto uno dei due ladri in quanto era vestito esattamente come un soggeto che era stato sottoposto a controllo il giorno prima.

Rapina con la felpa de La Casa di Carta: arrestato

Ad incastrare l’uomo una macchia di vernice bianca sui pantaloni rossi. È così che è stato possibile rintracciare il ladro, un 32enne, ed arrestarlo. Anche nel caso del suo complice non è stato difficile per gli agenti risalire all’identità. Si tratta di un 34enne agli arresti dominiciliari che indossava una felpa de La Casa di Carta. La stessa è stata rinvenuta a casa dell’uomo prima dell’arresto.

Rapina una macelleria con la felpa de La Casa di Carta

Stando a quanto riferito dalle forze dell’ordine, i due ladri si sarebbero introdotti nel locale macelleria di Torino nella notte di sabato. Avrebbero forzata la serratura con un crick idraulico e, una volta dentro, avrebbero rubato il cassetto del registratore di cassa.