Il rapporto degli italiani nei confronti delle password è spesso conflittuale e problematico, specialmente in un mondo che ha fatto della tecnologia un punto cardine e di riferimento e che continua giorno dopo giorno ad implementare le sue numerose funzionalità digitali.

Ci sono diverse motivazioni che possono essere messe in risalto per comprendere al meglio questo fenomeno come: la complessità delle password, il numero di account utilizzati da ogni singolo utente, il preferire una password semplice ma più vulnerabile ad attacchi hacker e il non ricordarsi la password stessa.

In questo articolo andremo a vedere nel dettaglio trucchi, stratagemmi ed accorgimenti che potranno migliorare il vostro rapporto con le password e vi aiuteranno a visualizzare questo tema, spesso complesso e caotico, in maniera efficiente ed organizzata.

Il mondo delle password ha indubbiamente i suoi lati positivi come ad esempio la sicurezza e la protezione dei propri dati sensibili ma anche lati negativi come l’avvento di attacchi hacker, proprio come riportato dallo studio di ExpressVPN, che potrebbero compromettere e mettere a rischio l’incolumità delle vostre informazioni personali.

Gli italiani scelgono password troppo semplici

La scelta di una password troppo semplice è un problema comune non solo in Italia ma in tutto il mondo. Una eccessiva semplicità nella scelta della password può compromettere la sicurezza del proprio account personale, esponendolo a rischi e minacce online come, ad esempio, gli attacchi hacker.

Uno dei motivi per i quali le persone scelgono delle password non esageratamente complesse è la facilità di memorizzazione. Infatti, annotarsi ogni volta una password nuova o doverla reimpostare più volte può diventare una fonte di stress.

Un altro motivo per il quale vengono scelte delle password troppo semplici è la mancanza di consapevolezza riguardo al tema della sicurezza online. Infatti, se si utilizzano delle chiavi di accesso troppo deboli, si può incorrere nel pericolo di attacchi informatici, conosciuti anche come celerataci. Per questa ragione, comprendere l’importanza dell’educazione sulla sicurezza informatica è fondamentale per fornire alla nostra password un livello di sicurezza elevata.

Infine, un altro fattore che porta a scegliere spesso una password troppo semplice è la comodità. Infatti, per evitare di doversi ricordare una password troppo complessa, specie quando si gestiscono più account, la scelta di una chiave di accesso semplice sembra sia la soluzione più immediata. Tuttavia, questa scelta può portare a dei rischi per la sicurezza complessiva dei propri dati sensibili.

Consigli per scegliere una password sicura

La scelta di una password sicura è fondamentale per proteggere i tuoi account da degli accessi online non autorizzati. Alcuni suggerimenti per creare una password con livello di sicurezza elevato sono:

– La lunghezza: creare una password con tanti caratteri la renderà più sicura ed impenetrabile. Una lunghezza minima consigliata è di almeno 12 caratteri.

– La complessità: utilizzando le varie funzionalità di cui è dotato il vostro computer si può ottenere una combinazione di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Queste combinazioni renderanno la vostra password meno semplice e più elaborata.

– Evitare informazioni personali: una password basata sulle proprie informazioni personali, come il nome, la data di nascita o il nome del proprio animale domestico, potrebbero essere facilmente accessibili ed individuabili e quindi mettere a rischio la sicurezza del vostro account.

– Non utilizzare password sequenziali: utilizzare lettere o numeri vicini o in successione può indebolire sensibilmente la sicurezza della tua password.

– Gestore di password: è un programma che consente di generare e memorizzare più password contemporaneamente di livello elevato e di usare soltanto una singola password per avere accesso a tutte le altre senza il bisogno di doverle annotare ogni volta e di conseguenza scacciando la preoccupazione di non ricordarsele o di perderle.

Alternativa all’utilizzo delle password

In alcuni casi è possibile utilizzare delle alternative alle password, per molti versi più sicure e pratiche.

In questo caso però talvolta serve disporre di hardware aggiuntivo o applicazioni che supportano queste nuove modalità di riconoscimento.

Di seguito alcuni esempi:

– Biometria: la Biometria sfrutta le caratteristiche del proprio corpo per creare una password senza l’utilizzo di caratteri e numeri, ma bensì con l’utilizzo di dati biometrici come le impronte digitali, il riconoscimento facciale e le impronte vocali.

– Riconoscimento comportamentale: questo metodo analizza il comportamento dell’utente, come il modo di digitare sulla tastiera o lo stile di navigazione sul web, per riconoscerlo e permettendogli di entrare nel proprio account senza l’utilizzo di una password.

– Smart Card: Le smart card sono carte fisiche con chip integrate che possono essere utilizzate per l’autenticazione. Consiste in un dispositivo hardware che possiede delle potenzialità di elaborazione e memorizzazione dati in grado di garantire elevati standard di sicurezza. Per funzionare correttamente però richiedono un lettore apposito per la Smart Card.

– FIDO: è l’acronimo di Fast Identity Online e consiste in un sistema sviluppato su standard aperti per l’autenticazione come i già citati sistemi biometrici e quelli di sicurezza fisici, eliminando di fatto l’obbligo di utilizzo di una password tradizionale.