Re Carlo III: prima visita di Stato da sovrano in Kenya

Re Carlo III: prima visita di Stato da sovrano in Kenya

Tra gli incarichi da svolgere per Re Carlo III ci saranno anche le scuse e i risarcimenti per le famiglie vittime di soprusi durante la rivolta Mau-Mau degli anni '50

Re Carlo III è arrivato questa mattina a Nairobi, in Kenya, con la moglie, la regina Camilla, in quello che è il suo primo viaggio di Stato come sovrano del Regno Unito.

L’accoglienza a Nairobi

Carlo III e Camilla sono stati ricevuti dal presidente keniano William Ruto e dalla moglie Rachel alla State House. La visita del sovrano coincide con i 60 anni dalla liberazione del Kenya dalla dipendenza della Gran Bretagna.

Re Carlo e la consorte si tratterranno in Kenya per quattro giorni, nei quali è prevista anche la visita alla storica moschea Mandhry della città portuale di Mombasa.

L’incontro con le comunità tribali

Una delle tappe fondamentali del viaggio prevede anche che Carlo III affronti uno “degli aspetti più dolorosi della storia comune del Regno Unito e del Kenya” come annunciato qualche giorno fa a Buckingham Palace.

Si sta parlando sia delle richieste di risarcimento e di scuse delle comunità tribali per i soprusi perpetrati durante la rivolta Mau-Mau negli anni Cinquanta, sia dei processi in corso per i presunti crimini commessi dalle reclute britanniche di un centro d’addestramento presente nel nord del Paese da decenni.