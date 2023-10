Principessa Leonor di Spagna giura sulla Costituzione: chi è

In data 31 ottobre la principessa Leonor di Spagna terrà il suo giuramento sulla Costituzione spagnola presso il congresso dei deputati. Il tutto avverrà tramite una cerimonia regale, che segna il passaggio di Leonor all’età adulta, come legittima erede di suo padre Felipe VI.

Leonor di Spagna: il giuramento

Leonor di Spagna si dichiarerà fedele alla Costituzione dinanzi alla stessa copia sulla quale, nel lontano 1986, suo padre Felipe fece il medesimo giuramento. Il titolo ufficiale della giovanissima Leonor è quello di principessa delle Asturie. La ragazza ha affermato, tramite alcune dichiarazioni riportate da SkyTg24: “Il 31 ottobre avrò 18 anni e l’onore di prestare giuramento sulla Costituzione. Sono molto consapevole del mio dovere e delle mie responsabilità”.

Cosa dovrà dire Leonor di Spagna

Leonor dovrà fare il seguente giuramento, ossia, quello di “adempiere fedelmente ai suoi doveri, sostenere e far rispettare la Costituzione e le leggi, rispettare i diritti dei cittadini e delle comunità autonome e la fedeltà al re”.

Un atto solenne quello di Leonor di Spagna

L’atto in questione assume un carattere solenne, ma non trascura l’importante significato politico che esso porta con sé. Con il giuramento, Leonor non solo rende solenne il suo impegno, ma acquisisce anche il legittimo diritto di assumere le funzioni di regina nel caso in cui suo padre non fosse più in grado di svolgerle.