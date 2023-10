Le parole di Giorgia Meloni sulla manovra

La premier Giorgia Meloni ha dichiarato che la manovra arriverà lunedì in Parlamento e che spera in un'approvazione veloce.

“Lunedì invieremo la manovra al Parlamento” ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in un punto stampa ad Acqualagna. “Il lavoro sostanzialmente è chiuso, i saldi di bilancio sono invariati rispetto a quanto approvato in Consiglio dei ministri” ha aggiunto, spiegando che sono pronti a procedere. “Confido che faremo anche del nostro meglio per poterla approvare in tempi rapidi anche per dare un segnale di serietà e di idee chiare da parte dell’Italia” ha continuato la premier.

Manovra: verso cedolare al 26% e iva al 22% per pannolini e seggiolini auto

La cedolare secca salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. Questo è quanto prevede la nuova versione della manovra. L’aliquota della cedolare secca attualmente fissata al 21% “è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta“. I pannolini e i seggiolini auto per i bambini escono dalle categorie con l’Iva agevolata, tornando al 22%. La nuova manovra sopprime due gruppi di beni che erano assoggettati all’Iva agevolata al 5%, tra cui assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile e coppette mestruali femminili, latte in polvere, pannolini per bambini e seggiolini per auto.