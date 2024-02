Aria di fiori d’arancio tra Rebecca Staffelli e Alessandro Basile. La figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia ha fatto una bellissima proposta di nozze al fidanzato e lui ha detto “sì”. Il video condiviso sui social entusiasma i fan.

Rebecca Staffelli si sposa: la proposta ad Alessandro Basile

Rebecca Staffelli si sposa con il fidanzato Alessandro Basile. E’ stata l’opinionista social del Grande Fratello 2023 a fare la proposta di nozze al suo fidanzato. La figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia ha condiviso il video del momento sui social e i fan hanno apprezzato. “Tre anni dopo il mio ‘sì’, ora toccava a me“, ha scritto Rebecca sui social.

Rebecca Staffelli: Alessandro Basile le ha detto “sì”

Nel video che mostra la proposta di nozze di Rebecca ad Alessandro si vede la ragazza che benda il fidanzato e lo porta in un posto meraviglioso, una scogliera a strapiombo sul mare. Con loro c’è anche il cagnolino. Ad un certo punto, la Staffelli si inginocchia e chiede a Basile di togliersi la benda. Lui, emozionato come non mai, non ha potuto fare altro che abbracciarla e dire “sì“.

Rebecca e Alessandro si dovevano sposare 3 anni fa

Rebecca e Alessandro avrebbero dovuto sposarsi tre anni fa, poi la pandemia da Covid-19 ha mandato all’aria tutti i loro piani. All’epoca era stato Basile a fare la proposta di nozze alla Staffelli ed è proprio per questo che stavolta è stata lei a inginocchiarsi ai suoi piedi. “Lui ha detto sì“, ha scritto su Instagram l’opinionista del GF.