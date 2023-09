Rebecca Staffelli, la confessione sul fidanzato: "Un colpo di fulmine"

Rebecca Staffelli, figlia dell’inviato Valerio Staffelli e opinionista social del GF, ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Alessandro Basile.

Rebecca Staffelli: la storia d’amore con Alessandro Basile

Nel 2020 Rebecca Staffelli ha ricevuto la fatidica proposta di nozze da parte del fidanzato, Alessandro Basile, ma poi a causa della pandemia da Coronavirus i due hanno rimandato il progetto di sposarsi a data da destinarsi. Per la prima volta la figlia di Valerio Staffelli ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con il fidanzato, per cui ha ammesso di aver provato un vero e proprio colpo di fulmine.

“Il nostro primo incontro è stato del tutto casuale: era un periodo in cui lavoravo tanto, ho chiamato quel classico amico che ti telefona sempre per uscire, l’amico mi ha raggiunto con Alessandro e… beh, sì, è stato un colpo di fulmine”, ha affermato, e ancora: “Ammetto, il bello mi piace e gli occhi sono fatti per guardare. Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito… La seconda sera che siamo usciti, mi ha chiesto il numero di telefono e io gli ho detto: ‘Te lo do solo se lo impari a memoria e non lo scrivi da nessuna parte’. E gliel’ho sussurrato nell’orecchio una sola volta in un locale con la musica assordante. E lui appena è tornato a casa mi ha subito scritto”.

Oggi la figlia dell’invito di Striscia è concentrata soprattutto sulla sua carriera ed è più felice che mai per l’occasione che le è stata offerta al Grande Fratello. In futuro avrà altri ruoli importanti in tv?