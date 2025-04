Recuperata una salma nelle acque del Santerno: indagini in corso

Un tragico ritrovamento ha scosso la tranquillità della zona di Imola, dove un corpo senza vita è stato recuperato nelle acque del fiume Santerno. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno riportato a riva la salma, le circostanze della morte e l’identità della vittima rimangono avvolte nel mistero.

Recuperata una salma nelle acque del Santerno

Nella prima serata di ieri, poco dopo le 19:30, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni lungo le sponde del fiume Santerno, nei pressi del ponte ferroviario a Imola. La salma, scoperta da un passante, è ancora priva di identità.

I Vigili del fuoco, allertati immediatamente, sono intervenuti con tre squadre e il nucleo sommozzatori per il recupero del cadavere. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e il medico legale, che stanno conducendo le indagini sotto la direzione del pm Marco Imperato.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse e lunghe. Al momento, non si conoscono né le cause della morte né l’identità della vittima, rinvenuta all’altezza di via Antonio Graziadei.

Gli investigatori non escludono al momento alcuna ipotesi, mentre resta da accertare da quanto tempo il corpo giacesse lungo le rive del fiume. La salma è stata posta sotto sequestro per l’autopsia, un esame che potrebbe fornire elementi cruciali per fare luce sulle cause del decesso.

Le indagini sono in corso e tutte le possibili spiegazioni, dall’incidente a un eventuale omicidio, sono al vaglio.