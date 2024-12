Il ritrovamento del corpo

Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un anziano in un canale vicino all’Isola dei Gabbiani, alla foce del fiume Po, nel comune di Ariano Polesine, in provincia di Rovigo. Le ricerche erano iniziate ieri, dopo che alcuni pescatori avevano segnalato la possibile presenza di un corpo in acqua. Tuttavia, le operazioni erano state interrotte a causa della bassa marea e sono riprese questa mattina, portando al ritrovamento del cadavere da parte di una squadra di Speleo Alpino Fluviale (Saf).

Le operazioni di ricerca

Il recupero è stato reso possibile grazie all’intervento di personale specializzato, che ha utilizzato tecniche avanzate per individuare il corpo. Sul posto, è intervenuto anche il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) regionale, che ha impiegato un drone per monitorare l’area dall’alto, facilitando le operazioni di ricerca. Questo approccio innovativo ha permesso di coprire una vasta area in tempi rapidi, aumentando le possibilità di successo nel recupero.

Identificazione e indagini

Le autorità stanno ora cercando di identificare la vittima. Si sospetta che possa trattarsi di un anziano di Pontelagoscuro, in provincia di Ferrara, di cui non si hanno notizie dal mese scorso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che avvierà le indagini necessarie per chiarire le circostanze della morte. Gli inquirenti stanno raccogliendo informazioni e testimonianze per ricostruire gli eventi che hanno portato a questa tragica scoperta.