“Reelations, la vacanza dei creator”: lavoro e divertimento al Cesenatico camping village

“Reelations, la vacanza dei creator” è un evento pieno di professionalità, divertimento e relazioni. Una settimana in un villaggio turistico, il Cesenatico camping village che si baserà soprattutto sulle interazioni e le relazioni che possono nascere tra i professionisti presenti. Lo scopo dell’evento è proprio quello di creare una connessione tra creators, addetti ai lavori e brand. L’evento è alla sua seconda edizione e nel 2022 ha totalizzato ben 802 video e raggiunto 37 milioni di interazioni sui social.

A seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia nelle scorse settimane, è stata attivata una campagna di raccolta fondi con la Croce Rossa Italiana a favore delle zone alluvionate raggiungendo alcuni milioni di persone.

L’8 giugno ci sarà una diretta sul canale Instagram di Notizie.it, dalle 13 alle 13.30, per presentare tutti i creators che parteciperanno all’evento.

I creators partecipanti

Frank Gramuglia

Enzuccio

Mandrake

Jennifer Roncato

Danny Schipani

Samu Dibe

Leoucifero

Andrea La Greca

Silvia Di Santo

Anastasia Parpaglioni

Famiglia Nomade

Le Twins

Samuele Brusca

Bubi Giulia

Alberto Lionetti

Davide D’urso

“Reelations, la vacanza dei creator”: i temi affrontati

L’evento si ripromette di toccare alcuni temi cari ai creators. Molti di loro hanno fatto emergere esigenze psicologiche ed emotive legate alla gestione dell’ansia di pubblicare un contenuto, di un eventuale flop, oltre al tema della gestione dei rapporti umani, con i fan, con i colleghi, con i brand.

L’ideatore della vacanza dei creators è Andrea Visconti, che nel corso della sua carriera è diventato un family influencer, a capo di un’agenzia, BusterK, che è stata premiata dalla commissione europea con l’innovation business award per il modello di attività che ha sviluppato proprio con i creators. Nel 2020 ha inoltre partecipato all’evento Economy of Francesco, su invito del Papa, per raccontare le nostre attività e contenuti

Altri eventi per i creators durante l’anno

Oltre al Reelations, durante l’anno vengono organizzati molti altri eventi, tra cui:

Reelations, la convention dei Creator (19-20-21 ottobre) : un evento con speaker, workshop e ospiti, con attività e challenge di creazione dei contenuti;

: un evento con speaker, workshop e ospiti, con attività e challenge di creazione dei contenuti; Reelations, la cena dei Creators: un appuntamento mensile più piccolo per creare contenuti.

L’obiettivo degli eventi è creare un luogo in cui essere compresi, in questo lavoro che spesso viene criticato e poco capito, ma anche in cui trovare l’ispirazione e lasciarsi trasportare dalla creatività.