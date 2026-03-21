Regala il "Gratta e Vinci" alla fidanzata: lei gratta e vince 500 mila euro

Regala il "Gratta e Vinci" alla fidanzata: lei gratta e vince 500 mila euro

La donna mantiene la vincita per sé, lui non ci sta e la denuncia ai Carabinieri. Il caso che ha sconvolto un piccolo paese in Abruzzo.

Il “Gratta e Vinci” il gioco in cui hanno tentato e tentano la fortuna milioni di italiani, nella speranza che possa cambiare loro la vita, a volte questo colpo di fortuna riesce ed anche benissimo come accaduto ad una coppia di fidanzati originari di un paesino dell’Abruzzo.

Il “Gratta e Vinci” al posto della mimosa

Nel giorno dell’8 marzo una coppia di fidanzati decide di andare in un bar, lui le regala il “Gratta e Vinci” al posto della mimosa. Un gesto che rompe le tradizioni ma è segno anche di speranza per un possibile cambiamento di vita.

Lei accetta l’idea e decide di pagarlo di sua tasca e di grattarlo, l’esito però è davvero incredibile e lascia il fidanzato spiazzato, nel corso dei giorni prova invano a contattarla ma lei sembra essere sparita nel nulla.

Il regalo alla fidanzata fa vincere (a lei) 500 mila euro

Il “Gratta e Vinci” fortunato è stato comprato dalla donna all’interno del centro commerciale di Carsoli, per la precisone al “Bar Renato” come riportato da Rainews.it

La donna inzialmente incredula per la vincita ha fatto controllare anche al barista che le ha confermato la vincita. I due iniziano a litigare per la spartizione del denaro ma lei non ne vuole sapere, lo terrà tutto per sè.

Interrompe le comunicazioni con il fidanzato e non si fa vedere in paese, deposita addirittura la vincita in banca. Lui la denuncia ai Carabinieri e rivendica il diritto ad una parte del bottino.

Purtroppo non sappiamo chi abbia ragione, il proseguimento delle indagini proverà a far chiarezza anche su questo bizzarro dubbio legato al mondo dei giochi.