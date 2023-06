Erano circa le ore 20:30 della serata di ieri, giovedì 22 Giugno, quando a Fellegara di Scandiano (Reggio Emilia) un uomo di 37 anni di origine ghanese ha perso la vita in un tragico incidente. L’uomo era alla guida della sua Mercedes quando ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata: per lui non c’è stato nulla da fare.

Reggio Emilia, si ribalta con una Mercedes: morto 37enne

L’incidente ha visto protagonista il 37enne ghanese mentre percorreva via Molinazza, all’altezza della Madonna della Neve a Fellegara di Scandiano. La Mercedes guidada dall’uomo è uscita all’improvviso di strada e si è ribaltata: si è trattato di un incidente autonomo. Alla guida del mezzo c’era un 37enne ghanese residente a Formigine (nel modenese), che è rimasto intrappolato nell’auto.

L’intervento dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco con un’autogrù, che si sono occupate di estrarre il corpo dell’uomo dalle lamiere dell’automobile. Quando i caschi rossi sono riusciti a portare fuori dalla Mercedes ill ghanese, però, si sono accorti che questi era già morto. Nel frattempo, un elicottero stava arrivando in zona per portarlo in ospedale, ma per lui non si è potuto fare altro se non dichiarare il decesso.